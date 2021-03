Belen e Cecilia Rodriguez regine dello showbiz: Dove vivevano prima della notorietà

Oggi sono una delle famiglie più chiacchierate d’Italia. Ma dove vivevano i Rodriguez, prima di approdare nel nostro Paese?

Rodriguez (Instagram)

La prima a giungere in Italia della famiglia Rodriguez è stata Belen. Il suo arrivo risale al 2004, anno in cui si è trasferita a Milano per inseguire il suo sogno di entrare nel mondo della moda e dello spettacolo.

Dopo aver sfilato sulle passerelle principali, posando per alcuni dei marchi più in voga del momento, la showgirl ha intrapreso la sua carriera televisiva nella seconda metà degli anni duemila.

Alcuni anni dopo invece, è stato il turno di sua sorella, Cecilia. Quest’ultima è arrivata nel bel Paese nel 2008, raggiungendo così Belen. Ha preso parte ad un paio di reality show. Nello specifico nel 2015 è stata una naufraga dell’Isola dei Famosi, giungendo al terzo posto, mentre due anni fa ha preso parte al Grande Fratello Vip.

In questa occasione ha conosciuto il suo attuale fidanzato, Ignazio Moser, figlio dello storico ciclista italiano Francesco. Nella stessa edizione, all’interno della casa più spiata d’Italia c’è stato anche Jeremias, il fratello minore.

Dove abitavano i Rodriguez?

Quando Cecilia ha incontrato per la prima volta Ignazio, ancora era legata all’ex tronista Francesco Monte. Quest’ultimo è entrato nella casa, durante il periodo di permanenza della sorella di Belen, proprio per rompere definitivamente con lei, lasciando le porte aperte ad una nuova relazione.

Tuttavia, mentre oggi vivono felicemente in Italia, insieme anche al resto della famiglia, in precedenza i Rodriguez sono cresciuti nella loro Argentina, per l’esattezza a Buenos Aires, capitale del suddetto Stato sudamericano.

Il loro quartiere si chiama “Devoto” ed è uno dei 48 presenti nella città. È considerato uno dei più in voga, tanto che in un periodo vi ha vissuto niente poco di meno che Diego Armando Maradona, scomparso soltanto lo scorso novembre.

La zona è la più alta della capitale ed è costituita da case residenziali. Grazie alla presenza di molto verde ed all’elevato numero di alberi, da molti è definito “il giardino della città”.

La famiglia Rodriguez, quando ne ha l’occasione, non disdegna di tornare a casa per qualche giorno, in modo da trovare i parenti che ancora vi abitano e di rivivere gli anni della giovinezza, in cui tutti insieme svolgevano una vita lontana dalla luce dei riflettori.