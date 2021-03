astrazeneca,-luca-telese-difende-il-vaccino,-gli-dicono-“fategli-il-vaccino-con-lotto-difettoso“-e-lui-risponde-…

Spread the love











AstraZeneca, si continua a parlare dei vaccini e delle morti sospette e cresce la preoccupazione nel nostro paese, così come anche in altri paesi europei. A far sorgere una polemica in queste ore è stato il tweet di Luca Telese, proprio sul caso di AstraZeneca. Ma cosa ha dichiarato l’uomo? Facciamo un pò di chiarezza.

AstraZeneca, il tweet di Luca Telese sul caso delle vaccinazioni sospette

Il noto giornalista, saggista, autore televisivo e conduttore televisivo, sembra che nelle scorse ore abbia scritto un tweet che ha fatto sorgere una polemica infinita, in tv ma anche sui social. “Anche in America, e anche con Moderna e Pfizer, ci sono stati 30 casi, senza che nessuno perdesse la testa”. Questo quanto scritto da Telese, sul vaccino che in via precauzionale è stato sospeso non soltanto in Italia, ma anche in tutta Europa, dopo alcune morti sospette. Le autopsie effettuate su alcuni corpi, avrebbero però sottolineato che non ci sarebbe alcuna correlazione con la somministrazione del vaccino. Questa notizia, avrebbe in qualche modo scatenato una serie di reazioni da parte di personaggi noti del mondo dello spettacolo e semplici utenti social. Nello specifico, un utente si sarebbe letteralmente scagliato contro il giornalista di Tpi.

Un utente social si scaglia contro il giornalista, dopo la diffusione del tweet

Come abbiamo avuto modo di anticipare, dopo la diffusione del tweet da parte di Telese, sembra che le reazioni da parte degli utenti social siano state davvero tante. Un utente, nello specifico, sarebbe andato giù molto pesante nei confronti del giornalista. “Un conto sono i casi che vengono alla ribalta, diversi sono i casi insabbiati, a ogni modo perché non un bel vaccino sperimentale AstraZeneca anche per Telese e tutta la sua famiglia in diretta tv? Magari con i lotti ‘difettosi’?”. Queste le parole scritte dall’utente social, in risposta al tweet di Telese. Quest’ultimo però, non si sarebbe risparmiato e rivolgendosi al suo interlocutore avrebbe detto ancora “Ciao webete! Io lo farei di corsa”. Insomma, un botta e risposta che di certo non è passato inosservato sui social.

Telese contro la sospensione del vaccino

In realtà, già nei giorni scorsi il giornalista aveva definito la sospensione del vaccino AstraZeneca una vera e propria follia. Il giornalista pare avesse sottolineato, come a suo dire, che 37 casi sospetti su 17 milioni di dosi non sono nulla, ma che è “follia“. “Sospendere un vaccino e scombinare un intero piano vaccinale pensato in un anno è follia. Pensare soltanto a tre vittime sospette e dimenticarsi delle 400 che sono assolutamente certe è follia“. Queste ancora le parole del giornalista, che inevitabilmente hanno fatto parecchio discutere ed hanno anche suscitato delle reazioni non indifferenti.

