Arisa e Andrea Di Carlo, lui “Tra noi è finita, lei “ basta, perchè non mi può dire che …”

Arisa ed il suo fidanzato a quanto pare non stanno più insieme. Qualcosa si era intuito la scorsa domenica, quando la cantante è stata ospite a Domenica In, nel salotto di Mara Venier. Ad un certo punto, la conduttrice che poi è anche una sua amica, avrebbe mandato in onda un filmato, dove pare fosse protagonista proprio Andrea Di Carlo. In quel momento, la cantante non sarebbe riuscita a trattenere le lacrime, lasciando la stessa Mara senza parole. Dalla sua reazione si è capito bene che forse le cose tra loro non andassero bene. Poi nelle scorse ore, Andrea Di Carlo ha ufficializzato la rottura.

Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati, nelle scorse ore arriva l’ufficialità

Sembra che sia stato proprio lui, Andrea a lasciare Arisa. È stato Di Carlo a confessare la rottura con la cantante lucana. «Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato». E’ questo quanto dichiarato da Andrea Di Carlo. Sembrerebbe che già nelle scorse settimane le cose non andassero proprio bene, ma poi la situazione sarebbe ulteriormente precipitata, dopo la partecipazione di Arisa a Domenica In. Sembrerebbe che le dichiarazioni rilasciate dalla cantante, non abbiano proprio fatto piacere al suo fidanzato, che così ha deciso di mollarla.

Di Carlo annulla le nozze con la nota cantante

L’ex fidanzato della cantante, nonché suo manager, sembra aver rilasciato in questi giorni un’intervista, raccontando anche di aver annullato le nozze. I due si sarebbero dovuti sposare il prossimo mese di settembre, ma ad oggi è tutto annullato. “A Domenica In hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante. Dovevamo sposarci a Roma il 2 settembre. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, mi ha trovato deluso e arrabbiato”. Di Carlo è molto convinto del passo che ha fatto, perchè si sente deluso e amareggiato dal comportamento della sua ex fidanzata.

Lo sfogo dell’ex fidanzato di Arisa

Sembra che il manager non concepisca il fatto che Arisa non parla di lui in pubblico e avanza un’ipotesi. Secondo l’uomo, infatti, Arisa non avrebbe dimenticato il suo ex fidanzato. Poi racconta che domenica, dopo l’intervista a Domenica In, la cantante era andata da lui, rimanendo a dormire a casa sua ma di essere andata via alle 2.30 di notte con la scusa dei cani, nonostante a casa avesse due persone che si prendono cura di loro. Insomma, Di Carlo avrebbe anche confessato che per lui ormai è tutto finito e che difficilmente quando prende una decisione torna indietro. Il matrimonio è stato annullato e Di Carlo si sarebbe anche ripreso l’anello.

La risposta di Arisa

A distanza di poche ore è arrivata pubblicamente la risposta di Arisa. «Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi ‘o me, o tutto il resto’. Sono una donna molto indipendente. Non sono nata per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente. Io ho il mio staff , tante persone attorno a me. E lui non voleva ‘condividermi’ con nessuno».

