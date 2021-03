amadeus-rivela-un-retroscena-sul-festival-di-sanremo-2020-che-riguarda-madonna

Amadeus si è trovato al timone di un’edizione del Festival di Sanremo a dir poco sui generis a causa del delicato momento storico che il mondo intero sta attraversando.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Amadeus ha parlato, tra le altre cose, proprio della sua esperienza al Festival di Sanremo rivelando un retroscena che nessuno ancora conosceva.

Se quest’anno c’era la volontà di portare sul palco dell’Ariston Lady Gaga, intenzione subito sfumata a causa del budget limitato poiché la cantante avrebber chiesto 400.000€, l’anno scorso c’era un’idea anche abbastanza concreta di portare al Festival di Sanremo nientemeno che Madonna.

“Quasi fatta no ma c’era una trattativa. Il problema degli ospiti internazionali è che cadono facilmente, anche dopo aver aspettato qualche mese ed aver avuto una prima disponibilità. Pensi di aver chiuso e salta”.

All’epoca Madonna si trovava a Londra per il Madame X Tour, con non pochi problemi fisici a traino, e sarebbe potuta tornare all’Ariston per la terza volta nella sua carriera. Infine, Amadeus ha ribadito che il prossimo anno non condurrà il Festival.