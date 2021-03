160 ANNI DALL’UNITÀ D’ITALIA, IL RISORGIMENTO DI UNA NAZIONE IN CERCA DI IDENTITÀ

Sono passati 160 anni da quel 17 marzo 1861, la data di nascita della nostra nazione. Era un’unificazione ancora parziale, poiché mancavano il Lazio e il Triveneto, ma assumeva una portata simbolica destinata a cambiare la storia, per alcuni nel bene, per altri nel male.

Il Regno d’Italia fu proclamato a Torino con un atto normativo del Regno di Sardegna sabaudo attraverso cui Vittorio Emanuele II assunse il titolo di Re d’Italia per sé e per i suoi successori.

L’Unità d’Italia fu il risultato di un processo, noto come Risorgimento, caratterizzato da tante battaglie, che culminarono con la spedizione dei Mille ad opera di Giuseppe Garibaldi, in seguito alla Seconda guerra di indipendenza. Ma fu davvero Risorgimento per la giovane nazione?

Negli ultimi anni le granitiche certezze sull’Unità sono state messe più volte in discussione, tanto dalla politica che dalla storiografia. Nel primo caso le spinte autonomiste, tanto a Nord quanto a Sud, hanno messo in evidenza come l’Italia potrebbe essere un Paese meglio governato ed economicamente più prospero se fosse diviso, in forma federale o indipendente.

Nel secondo caso è emersa una letteratura storica che vuole raccontare altre verità sul Risorgimento, lontane da quelle propagandate nei libri scolastici. Tanti interrogativi, tra i quali…chi volle davvero l’Unità d’Italia e per quali ragioni? Come fu condotta militarmente l’unificazione da parte dell’esercito piemontese? Al Sud si viveva davvero così male come generalmente si racconta?

L’Unità d’Italia ha fatto emergere anche la questione meridionale, un tema che continua a dividere il Paese e a mettere in evidenza tutte le manchevolezze di classi dirigenti, nazionali e locali, che nel corso di 160 anni non sono state in grado di unire davvero l’Italia, assottigliando il divario economico e sociale tra Nord e Sud. Proprio su questo tema puntano l’attenzione i neoborbonici: “Fino a quando il divario tra Nord e Sud non sarà colmato – spiega Gennaro De Crescenzo del Movimento neoborbonico – non si può parlare di vera unità”.

Bisogna però chiedersi, che Paese sarebbe stato l’Italia se non ci fosse stata l’Unità?

Forse lo stivale sarebbe rimasto diviso in più Stati, oppure sarebbe finito sotto il dominio di potenze straniere più potenti militarmente, come la Francia o l’Austria. Secondo questa visione, al netto dei problemi che l’Italia si porta dietro dall’Unità, il destino del nostro paese è stato molto più positivo di quello che sarebbe potuto essere senza l’unificazione nazionale.

Comunque, l’Unità rimane una questione ancora aperta e probabilmente continuerà a far parlare di sé per almeno altri 160 anni.

Claudio Messora