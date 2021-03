“vaccine-day”-per-i-diversamente-abili-piemontesi:-il-punto-stampa-ad-alba-del-governatore-cirio-(foto)

Tappa importante per il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: in occasione della partenza delle vaccinazioni (Pfizer) anti-Covid per gli oltre 6 mila diversamente abili nelle strutture residenziali e semi-residenziali piemontesi, questa mattina il governatore Cirio ha incontrato una delegazione degli organi di stampa.

Dinnanzi al Centro Riabilitazione Ferrero di Alba (struttura d’eccellenza dedicata alla cura, alla riabilitazione e all’assistenza di disabilità temporanee e permanenti: un affidabile punto di riferimento per il territorio e le famiglie ndr) è stata l’occasione per fare il punto della situazione e comunicare alcuni dati molto importanti legati alla vaccinazione e all’emergenza sanitaria.

Presente, anche, il direttore generale ASL CN2 Massimo Veglio.