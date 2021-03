una-vita,-anticipazioni-oggi-16-marzo:-bellita-generosa

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 16 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Bellita è preocupata per Margarita e cerca di aiutarla, anche se la moglie di Carchano non accetta le premure della del Campo. Che cosa si farà venire in mente Bellita? Si farà aiutare da Cinta? Margarita come reagirà?

Felicia non è per nulla contenta della nuova passione per la pittura della figlia Camino. Quest’ultima, invece, è entusiasta.

La giovane Pasamar è sempre più affascinata da Maite, che esercita una certa influenza su di lei. Camino, infatti, comincia a fare discorsi “progressisti” e va con l’artista a visitare un museo.



Josè ha ottenuto una parte in un’opera teatrale. Bellita cerca di aiutare Margarita e ogni settimana le manda del cibo, ma la donna non apprezza le sue premure e puntualmente le rispedisce al mittente.

Bellita decide di organizzare un concerto benefico in cui si esibirà Cinta, il ricavato sarà devoluto a Margarita.

Servante propone a Marcelina un’altra idea per incrementare le vendite del chiosco, provocando nuovi dissapori con Lolita e Felicia.

La follia di Ursula è ormai evidente. Di recente ha avuto aspri scontri con la sua padrona Genoveva.

Nel bel mezzo del delirio la Dicenta è arrivata a scambiare la donna per una delle sue figlie, l’ha minacciata con un coltello e l’ha fatta cadere a terra.

Soccorsa da Felipe, che l’attendeva per ufficializzare la loro relazione, Genoveva racconta di essersi fatta male da sola; poi, però, visto che non è tipo da farsi intimidire, affronta la governante ed è determinata a cacciarla di casa.

Ursula, tuttavia, la minaccia, dicendo che non esiterà a rivelare a tutti il suo coinvolgimento nella morte del marito Alfredo Bryce.

La Salmeron la licenzia in tronco. Ursula è furiosa e sente che la padrona ha intenzione di passare al contrattacco e tradirla proprio come già fece Cayetana.

“Una Vita”, ideata da Aurora Guerra, stessa creatrice de “Il Segreto”, va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

