una-tiny-house-replica-la-navicella-apollo-11

A Beverly, Washington, sul fiume Columbia, c’è una navicella spaziale parcheggiata e dotata di tutti i comfort. Si tratta di una replica esatta dell’Apollo che andò sulla luna alla fine degli anni ’60, costruita non a caso a pochi chilometri di distanza da dove gli astronauti che sono partiti in missione per lo spazio hanno seguito l’addestramento. La firma sulla struttura è di Kurt Hughes, che si definisce un «costruttore di cose»: dalla cupola abitabile che realizzò quando aveva 21 anni, alla prima barca a vela creata quando era al college, ai catamarani per professione.

L’Apollo 11

Huges ha realizzato il suo “Lunar Lander” seguendo lo stesso procedimento che avrebbe adottato per creare una barca. Una delle sue fonti di ispirazione per costruire il prototipo infatti è stato proprio il sottomarino Nautilus comandato dal capitano Nemo in Ventimila leghe sotto ai mari, di Jules Verne. A differenza dell’originale navicella spaziale atterrata sulla luna, questa tiny house è stata costruita con tre gambe invece di quattro, per conferirle maggiore stabilità. Lo spazio al suo interno è stato studiato al millimetro, per far sì che ci fosse spazio per tutto.

Kurt Huges all’interno del suo Lunar Lander

I materiali usati si sono ispirati a quelli impiegati dalla Nasa per le missioni spaziali, come i cuscinetti anti gravità utilizzati per la cucina. Gli anni trascorsi a costruire barche hanno lasciato il segno: il tavolo utilizzato per il salotto era appartenuto a una barca a vela realizzata sempre da Huges, mentre in cucina per il paraschizzi e il lavandino sono stati usati dei materiali anti umidità e resistenti all’acqua, per renderli adatti a ogni situazione, in mare aperto o nello spazio.

Il Lunar Lander di Keith Huges

La sensazione di essere sulla superficie a groviera della luna è data anche dalla calotta in plexiglass che ricopre la struttura: da qui, il suo proprietario guarda le stelle ogni notte. All’interno della casa-navicella, il pavimento è ricoperto da una polvere fosforescente per simulare l’effetto Via Lattea.