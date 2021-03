trucchi-e-funzioni-per-iphone-che-non-conosci:-ti-cambieranno-la-vita

Alcune funzioni e alcuni trucchi di IPhone sono sconosciuti ai molti. Cerchiamo di analizzarli ed entrare nel dettaglio di cosa si tratta.

Simbolo della Apple vicino due ragazzi (GettyImages)

La galassia della telefonia riesce sempre a impressionarci per le novità che offre. Proprio per questo, conoscere le funzioni e i trucchi dell’IPhone aiutano a capire a fondo lo straordinario sviluppo che i programmatori ne hanno fatto.

Quello che cercano di fare gli ideatori delle tecnologie all’avanguardia è cercare di anticipare le necessità dei compratori. Ad ora, conoscere a fondo il proprio cellulare aiuta ad addentrarsi nelle risorse messe a disposizione da esso per attività quotidiane.

Maggiore duttilità con i trucchi e le funzioni dell’Iphone

Simbolo della Apple su un edificio (GettyImages)

Sono 10 le attività che il proprio strumento Apple può fare e che molti ne sono all’oscuro. Le funzioni e i trucchi Iphone che andiamo ad analizzare si attivano tramite dei semplici movimenti.

Questi trucchi non permetteranno di smettere di aspettarsi nuove funzioni. In genere, la velocità di progettazione degli aggiornamenti porterà ulteriori miglioramenti all’Iphone. Questo va di pari passo alla non facile reperibilità delle informazioni relative a queste nuove attività create.

Le 10 mosse che aiuteranno a migliorare la quotidianità

Mela della Apple su una struttura (GettyImages)

Da evidenziare ci sono in particolare: il Timer per la musica, impostare ore e minuti da Timer>Allo stop>Interrompi riproduzione; Vibrazione personalizzata, andare su Contatti poi sul contatto desiderato e area Vibrazione>Personalizzato; Notifiche luminose, Impostazioni>Generali>Accessibilità; Shakera per cancellare gli errori, “shekerando” riscrive daccapo; Pulizia RAM in 10 sec., premere a lungo il tasto accensione, poi premere il tasto Home; Svuotare cache, da App store cliccare 10 volte su uno dei tasti; Orario messaggi, switchare a fianco dei messaggi di iMessage; Assistenza Wi-Fi, da Impostazioni>Cellulare>Assistenza Wi-Fi; Reset iPhone, tasto accensione e home premuti per 10 secondi; Night shift e risparmio energetico, Impostazioni>Batteria e chiedi a Siri Night shift.