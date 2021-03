the-bold-type-si-conclude-con-la-quinta-stagione

Si farà The Bold Type 5

The Bold Type 5 ci sarà. La notizia è giunta lo scorso 27 gennaio, quanto la rete americana via cavo Freeform ha rotto gli indugi sul futuro della serie. Nel rinnovarla, il network ha anche ufficializzato che la quinta stagione sarà anche l’ultima per The Bold Type.

Ecco il video annuncio che ritrova il cast nella prima table read della stagione 5, che vedrà al timone la showrunner Wendy Straker Hauser per il secondo anno consecutivo.

continua a leggere dopo la pubblicità

“‘The Bold Type’ è stato un dono che ha davvero cambiato la mia vita. Ho trascorso i miei vent’anni a New York lavorando per riviste, quindi per molti versi la serie è stata molto vicina alle mie esperienze personali”, ha aggiunto la showrunner e produttore esecutivo Wendy Straker Hauser.

“Ho veramente amato scrivere questa serie e vivere in questo mondo. Mi mancherà terribilmente, ma sono così grata per l’opportunità e felice di sapere che è stata un conforto per così tante persone là fuori”, ha concluso Straker Hauser.

Quando esce The Bold Type 5

La quinta stagione di The Bold Type, composta da sei episodi, debutta nel corso della primavera su Freeform negli Stati Uniti.

In Italia, dove è trasmessa da Premium Stories, la vedremo molto probabilmente tra la fine dell’anno e l’inizio del 2022.

The Bold Type 5 trama, anticipazioni

continua a leggere dopo la pubblicità

Da sinistra: Meghann Fahy, Katie Stevens e Aisha Dee in una scena di The Bold Type. Credits: Freeform via Mediaset.

La quarta stagione della serie ha visto Kat, Jane e Sutton arrivate ai rispettivi limiti, sia sul piano professionale che su quello personale, nel corso delle loro traiettorie all’interno di Scarlet Magazine. Nella stagione finale, il nostro trio è sul punto di definire chi sono veramente e come lasciare al meglio il segno nel mondo. Il loro futuro è luminoso, ma il loro amore e il loro sostegno reciproco non cambieranno mai.

Cast di The Bold Type 5

I protagonisti della serie sono Katie Stevens (Jane Sloan), Aisha Dee (Kat Edison), Meghann Fahy (Sutton Brady-Hunter), Stephen Conrad Moore (Oliver Grayson) e Melora Hardin (Jacqueline Carlyle). Nikohl Boosheri tornerà a vestire i panni di Adena El-Amin.

The Bold Type 5 in streaming

In streaming, The Bold Type è disponibile su Amazon Prime Video a seguito della messa in onda su Premium Stories. Le prime tre stagioni appaiono anche nel catalogo Netflix.

continua a leggere dopo la pubblicità

Sono produttori esecutivi Wendy Straker Hauser, Matt McGuinness, David Bernad, Joanna Coles, Brian Madden, Ruben Fleischer e Sandrine Gros d’Aillon. La serie è realizzata da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group e The District.