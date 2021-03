temptation-island,-sofia-calesso-contro-beatrice-de-masi

Sofia Calesso e Alessandro Medici sono rimasti in ottimi rapporti con la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane; a seguito dell’intervista di Pietro da Barbara D’urso in cui ha attaccato il programma di essere diretto da un copione, una tentatrice di quell’edizione ha alzato un polverone. Sofia, grande amica della Elia, ha attaccato pubblicamente la tentatrice. “Che donna sei!”.

Sofia Calesso in questi giorni è molto indaffarata sui social; prima la perugina ha dovuto mettere in guardia un hater che, tramite profili falsi, la spia in continuazione, successivamente ha reso noti degli atteggiamenti di Carlotta Dell’Isola non proprio carini.

In queste ore l‘influencer umbra si è scagliata con veemenza contro Beatrice De Masi, ex tentatrice di Temptation Island, che ha rilasciato delle dichiarazioni su Pietro Delle Piane e Alessandro Medici, compagni rispettivamente di Antonella Elia e Sofia Calesso.

Secondo quanto riportano i video pubblicati dalla tentatrice, ci sarebbe stato un bacio passionale tra lei e Pietro Delle Piane; Sofia è su tutte le furie, lanciando un attacco alla bella Beatrice tramite Instagram, la quale ha mostrato degli screen in cui Alessandro, compagno di Sofia, commenta molto animatamente delle stories di Beatrice.

“Ma che donna sei?” l’attacco di Sofia

Beatrice De Masi ha condiviso dei video in cui lei e Pietro Delle Piane, convinti di non essere registrati, parlavano di un bacio appassionato tra loro due; la paura di Delle Piane era di essere “massacrato dai media“, come si ascolta in uno di questi video.

Sofia Calesso, oltre a ribadire quanto certe dichiarazioni non la scalfiscano, né tantomeno abbiano effetto su lei e Alessandro, più innamorati che mai, ha intimato alla Blasi di essere una persona ridicola e una donna infima: “Ma che donna sei? Se questo bacio è stato così appassionato, perché parlarne adesso? Tutto per una possibile ospitata da Barbara D’Urso!”.

Beatrice ha risposto pubblicamente a Sofia, non solo mostrando il “tradimento” di Alessandro nei confronti di Sofia, e allo stesso tempo confermando la sua tesi. La battaglia è appena iniziata, conoscendo le due, ne vedremo delle belle!