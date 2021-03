spagna,-iglesias-via-dal-governo-per-sfidare-la-destra-a-madrid.-e-indica-una-nuova-leader-per-podemos

“Gli spagnoli ci devono ringraziare. Siamo riusciti a far uscire Pablo Iglesias dal governo”. Spacconate della presidente regionale madrilena, Isabel Díaz Ayuso, già in piena campagna per la riconferma dopo aver convocato elezioni anticipate scaricando i moderati di Ciudadanos e puntando tutto su un’alleanza strategica con l’estrema destra di Vox. Iglesias, è vero, ieri ha annunciato a sorpresa le dimissioni dal governo Sánchez, di cui era vicepresidente. Ma lo ha fatto proprio per dare uno scossone alla sinistra, che da trent’anni non governa nella capitale, e frenare un’avanzata dell’estremismo che considera estremamente pericolosa. “La democrazia è minacciata”, ha detto con tono grave nel video diffuso sui social con cui ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Comunidad de Madrid. È la risposta allo slogan “comunismo o libertà” lanciato in questi giorni da Ayuso e che dice già tutto dei toni aspri che assumerà la campagna per il prossimo voto di maggio.

La scelta di Iglesias, maturata in segreto negli ultimi giorni, ha sorpreso tutti perché è noto quanto il leader di Unidas Podemos abbia lottato negli ultimi anni per portare il suo partito al governo e anche per entrare a farne parte. Le sue lacrime, al momento dell’annuncio del “sì” parlamentare all’elezione del leader socialista Pedro Sánchez alla presidenza del governo, erano la testimonianza di quanto anche lui sentisse quella vittoria come propria. Non era più il famoso “assalto al cielo” che animava la retorica della sinistra alternativa ai suoi esordi, sette anni fa, ma comunque il riconoscimento del ruolo centrale che Podemos è riuscito a ritagliarsi nella politica spagnola.

E invece, appena 14 mesi più tardi, la scelta di lasciare il posto di vicepresidente. Dietro la quale, molto probabilmente, c’è più di un motivo. Uno è di certo la preoccupazione autentica di fronte alla prospettiva di un governo condizionato dall’estrema destra nella regione della capitale. Non è solo una questione di interesse locale, ma una contesa elettorale che può segnare il futuro del campo conservatore in Spagna. L’attuale, debole leader del Partito Popolare, Pablo Casado, con un durissimo discorso parlamentare appena pochi mesi fa aveva rotto i ponti con Vox ridicolizzandone la figura del leader Santiago Abascal. Ora è stato costretto a rimangiarsi tutto dalla mossa elettorale di Díaz Ayuso, che ha sciolto con largo anticipo l’assemblea regionale. Dopo la batosta senza precedenti rimediata un mese fa in Catalogna, Casado è disposto a fare anche il patto col diavolo pur di non perdere il controllo di un’amministrazione chiave come quella madrilena. Iglesias, che riesce sempre a dare il meglio di sé nelle campagne elettorali, è pronto a buttarsi nella mischia per tentare il colpaccio.

Ma dal successo della sua sfida dipende anche il futuro della formazione politica che fondò sette anni fa con un gruppo ristretto di studiosi di scienze politiche all’Università Complutense di Madrid. Di quei 5 professori che, nel 2014, diedero vita a Podemos, Iglesias era l’ultimo rimasto ai vertici: uno dopo l’altro, gli altri soci fondatori si erano allontanati, in polemica più o meno aspra con il leader che alcuni accusavano di una gestione personalista e in parte autoritaria.

Ma ora, con l’uscita dal governo, Iglesias approfitta anche per accelerare il passaggio del testimone anche ai vertici del partito. È una soluzione meditata a lungo: indica a Sánchez il nome della ministra del Lavoro, Yolanda Díaz, come opzione preferita per occupare il suo posto come vicepresidenta dell’esecutivo. E, di fatto, la designa come prossima leader del partito dicendo che “può essere la prossima presidente del governo”. Un auspicio che significa che Iglesias non sarà più il candidato alle prossime legislative in programma, al più tardi, nel 2023.

La cosa sorprendente è che Díaz, 50 anni, militante comunista, non è neppure iscritta a Podemos. Ma l’abilità con cui ha guidato in quest’ultimo anno il Ministero del Lavoro e la grande capacità negoziale che ha consentito di mettere d’accordo su temi molto spinosi imprenditori e sindacati l’avevano resa da mesi come la candidata più quotata per la guida della coalizione della sinistra alternativa ai socialisti. Dalla Francia, dove ha saputo delle dimissioni di Iglesias durante il vertice bilaterale con Macron, Sánchez ha “augurato fortuna” al suo ex vice nella prossima avventura politica. “Ma un po’ meno rispetto a quella del nostro candidato”, ha scherzato il premier. Entrambi sanno però che, questa volta più che mai, l’importante è frenare l’estrema destra. Le due sinistre saranno ancora condannate ad intendersi.