selvaggia-lucarelli-asfalta-massimo-giletti-“sei-una-d’urso-che-non-ce-l’ha-fatta”

Continua lo scontro durissimo a distanza tra Massimo Giletti e Selvaggia Lucarelli. Dopo l’arresto di Fabrizio Corona, Selvaggia Lucarelli aveva attaccato Massimo Giletti accusandolo di averlo danneggiato molto facendolo andare a Non è l’arena.

La Lucarelli aveva detto, sull’arresti di Corona e contro Giletti: “Il carcere fa schifo e non gioisco … però dico due cose, la prima è che chi l’ha invitato in tv o addirittura gli ha dato un ruolo di peso nel suo programma come Giletti ha fatto il suo male. La seconda è il tribunale di sorveglianza, sempre troppo molle con lui”.

La risposta di Giletti all’attacco della Lucarelli

Dopo che la Lucarelli aveva detto quelle parole così forti alla volta di Giletti, lui domenica scorsa all’interno della sua trasmissione che va in onda su La7, Non è l’Arena le aveva risposto dicendole: “Vedi Selvaggia, tu esprimi voti a Ballando con le stelle alzando le palette. Con la tua intelligenza puoi dire quello che vuoi, sicuramente, ma avere sempre le sentenze e questa voglia di giudicare gli altri tutti i momenti, dall’alto di che cosa? Beh, penso che avere un po’ di umiltà sarebbe importante.”

E poi, alle spalle di Giletti, troneggiava una gigantografia che riprendeva la Lucarelli baciare sulle labbra Corona.

La replica al vetriolo di selvaggia Lucarelli

Dopo la puntata di Non è l’Arena, la Lucarelli ha risposto a Corona con delle argomentazioni al veleno: ““siccome sono una donna, non si risponde sul contenuto. Si va sulla foto che non c’entra nulla ma che allude a qualcosa che ha a che fare con la sfera sessuale, si va a svilire la professione omettendo il lavoro giornalistico e citando solo quello legato all’intrattenimento così da metterti nella casellina ‘soubrette’. Delegittimare, questo è lo scopo. Il tutto con giornalisti seduti lì, muti. O anzi, a spalleggiare, donne comprese”.

E poi, ha continuato: “c’è una soubrette anche dentro di lui. È stato ballerino a Ballando con le stelle più di una volta, è stato giudice nel talent “Ciak si canta”.

Infine: “Caro Giletti, alzo la paletta: voto 1. E quell’1 è giusto per un moto di dolcezza nei tuoi confronti: è dura essere una D’Urso che non ce l’ha fatta e aver dovuto ripiegare su uno show che vorrebbe essere giornalismo, ma che è un Pomeriggio 5 mascherato male. Lo capisco. Ti sono vicina. Non tanto da baciarti, però”.

