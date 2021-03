pierpaolo-pretelli,-protagonista-in-un-nuovo-programma-rai?

Pierpaolo Pretelli, arrivato secondo al Grande Fratello Vip, è pronto per un nuovo programma? Si apriranno le porte del mondo televisivo per il fidanzato della Salemi? Tutto parte da alcuni indizi contenuti in un video indirizzato a Giulia. Sarà vero che l’ex velino potrebbe sbarcare, addirittura, su Rai Uno?

Le indiscrezioni raccontano che il fidanzato della Salemi, arrivato secondo al Grande Fratello Vip, sarebbe pronto per partecipare ad un programma sulle reti nazionali. Il gossip parte da un video pubblicato da Pierpaolo Pretelli che contiene una dedica “canora” per la sua Giulia. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello Vip, gli ex vipponi dopo il reality

Sono passate due settimane dal termine del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi ha già esordito in un nuovo programma L’Isola dei famosi, come opinionista. La carriera televisiva dell’influencer aveva una strada già segnata.

Ma gli altri ex vipponi? Per ora sono ancora tutti in stand by e si accontentano di qualche ospitata nelle varie trasmissioni di Mediaset. I fan del modello lucano hanno subito iniziato ad interpretare questo video; secondo i suoi followers, per il secondo classificato al reality, invece, qualcosa starebbe per cambiare.

Pierpaolo Pretelli, un nuovo programma in vista?

A lanciare l’indiscrezione è BlogTv che parla di importanti novità per l’ex velino di Striscia La Notizia; Pretelli sarebbe pronto a partecipare ad un nuovo programma, molto diverso dal Grande Fratello Vip.

Si dice che Pretelli potrebbe esordire come cantante/imitatore? I bene informati raccontano che abbia una voce molto intonata. Avete indovinato di quale programma potrebbe trattarsi?

Pretelli si sta preparando a Tale e Quale Show?

La domanda a BlogTv è sorta spontanea: Pierpaolo Pretelli si sta preparando per la prossima edizione di Tale e Quale Show? L’indiscrezione è partita da una dedica rivolta a Giulia; blogtv ha ritratto Pretelli in compagnia di Antonio Mezzancella, ex vincitore di Tale e Quale Show e imitatore.

L’ex vippone, insieme al suo amico, ha voluto dedicare alla sua fidanzata “Stella di Broadway” di Cesare Cremonini e l’imitazione del cantante è stata davvero straordinaria. Il video è solo una dedica o Pretelli si sta facendo dare “lezioni” attendendo il provino dello show di Carlo Conti? Una supposizione campata in aria o potrebbe essere davvero così? Fatto sta che i suoi fan ne sarebbero davvero contenti.