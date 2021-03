I noodles con zenzero pak choi e lime sono un primo piatto vegan velocissimo da preparare, soprattutto se si acquistano i noodles precotti nei negozi di alimentari etnici.

Il risultato è un piatto caldo, molto speziato, con una nota dolce sorprendente, data dalla spolverata finale con lo zucchero bianco. Se non avete troppa fretta, il brodo vegetale si può preparare in casa, con le verdure che avete in frigo (sedani, carota, cipolla, aglio, ma anche porri, patate…), il risultato sarà sicuramente più gustoso rispetto ad un brodo realizzato con il preparato.

L’insieme di ingredienti in questo piatto ha ottime proprietà detossinanti, il pak choi (o bok choi), un cavolo di origine cinese, è addirittura considerato un superfood per il suo apporto di vitamine e sali minerali. Se però non lo trovate, può essere sostituito con della bietola, anche quella con le coste colorate.

Se piace, prima di servire, mettete nel piatto uno schizzo di salsa di soia, esalterà il sapore e aumenterà quel tipico profumo di cucina orientale.

Durata

Tempo di preparazione: 2 minuti



Tempo di cottura: 5 minuti



Tempo totale: 7 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

q.b. Brodo vegetale

160 g Noodles

3 Fettine Zenzero Radice

1 Pak choi oppure una Bietola

q.b. Coriandolo

1 Lime

1 cucchiaio Zucchero

Preparazione

Per preparare la ricetta dei noodles con zenzero pak choi e lime, mettete prima di tutto a bollire il brodo con la radice di zenzero.



Unite le foglie del pak choi tagliate a striscioline e i noodles assieme.



Lasciate cuocere in base alle indicazioni della confezione.



Servite accompagnato con 1/2 fetta di lime per piatto, del coriandolo fresco tritato e una spolverata di zucchero.