massimo-boldi-e-il-clamoroso-errore-con-papa-francesco:-una-cosa-mai-vista

Massimo Boldi nelle ultime ore ha commesso un errore madornale in una vicenda riguardante anche Papa Francesco: Andiamo a vedere

massimo boldi (instagram)

Massimo Boldi rappresenta uno dei pezzi storici della cinematografia italiana. Celebri le sue comparse e soprattutto un attore che ha saputo restare al passo con i tempi. Ora per lui sembrano esserci importanti novità che riguardano la sua carriera, nonostante abbia ormai superato la soglia dei 75 anni.

Infatti avanza sempre più l’idea di una possibile rappresentazione cinematografica con Maurizio Mattioli in una vera e propria reunion. Intanto però sui social network c’è una piccola gaffe per l’attore nativo di Luino. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Sui social network molto attivo Massimo Boldi

boldi (instagram)

Un profilo Instagram molto aggiornato per Massimo che ci tiene a far conoscere ogni aspetto della propria vita quotidiana agli oltre 300 mila follower accumulati. Non mancano per lui le gag esilaranti ed i momenti di svago in compagnia della famiglia. Spesso e volentieri però si ricorre anche ad un salto al passato, ricordando i fasti della propria gioventù.

Lo si fa ripercorrendo pellicole cinematografiche e non solo, con fotografie per lui di spessore con personaggi che hanno fatto storia. Attori come Boldi, ma anche di diverse categorie lavorative. Ecco che in uno di questi scatti arriva l’errore madornale. Scopriamo di cosa si tratta.

Il tag errato dell’attore

Una foto con papa Francesco, risalente probabilmente ai primi anni del Pontefice alla guida del mondo della chiesa. Uno scatto davvero particolare e suggestivo dal quale si nota però subito un errore in descrizione.

L’attore infatti anziché taggare Papa Francesco, sbaglia completamente personaggio e si confonde con il cantante Davide Papasidero. Quest’ultimo stesso ringrazia Boldi, facendo notare la sbagliata composizione del tag: “Ciao Massimo, un onore essere taggato da te, ma credo tu abbia sbagliato Papa“.

Massimo sembra non avere per nulla familiarità con i tag tanto che sulla foto si può notare come denoti Papa Francesco con il proprio profilo mentre sulla propria icona viene riportato il profilo di Pontefix_ita. Insomma, tanta confusione per lui che sembra dover fare un ‘ripasso’ totale dei social network per divenirne un utente informato e soprattutto abile.