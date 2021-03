Maria De Filippi durissimo attacco a Barbara D’Urso “Non è la prima volta che …”

Spread the love











Antonella Elia e Pietro Delle Piane, dopo un periodo molto burrascoso seguito al programma Temptation Island, sono tornati insieme e Antonella Elia ha fatto delle dichiarazioni che non sono piaciute al pubblico.

Antonella Elia ha dichiarato: “Io sono una donna e non una santa, a me gli uomini fedeli annoiano molto. Io credo alla sua fedeltà ma anche se fosse infedele, ‘sti cavoli. Non sono più una signorina, sono una donna in piena maturità, il periodo dell’adolescenza dove cercavo il fidanzatino tipo Tempo delle mele è passato”.

E poi ha anche aggiunto: “Per lui ho un reale trasporto, che credo di non aver mai avuto in vita mia per nessun uomo … è l’unico con cui ho pensato di avere un rapporto duraturo“.

Le dichiarazioni di Pietro delle Piane che mettono in cattiva luce Temptation Island

Se Antonella Elia ha detto, dunque, di voler tornare con Delle Piane, lui dal canto suo, durante un’ospitata dalla D’Urso ha detto cose molte forti del programma a cui ha partecipato, appunto Temptation Island: “È uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo“.

A quelle parole, Barbara D’Urso ha cambiato subito argomento ma poi, un po’ di tempo dopo, ha detto che doveva leggere un comunicato: “Prima Pietro Delle Piane ha affermato di aver recitato un ruolo a Tempation Island. Se ne assumerà le responsabilità, noi ne prendiamo ovviamente le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma… Perché non è copionato. Ma questo lo sappiamo, infatti io ho tentato, appena ho sentito la parola Temptation Island, di dire: ‘Non parliamo di questa trasmissione perché non mi permetterei mai‘. E quindi se ne assume la responsabilità Pietro Delle Piane“.

Maria De Filippi denuncia Pietro Delle Piane e attacca Barbara D’Urso

Maria De Filippi, con la sua società, Fascino ha fatto sapere che intende denunciare Pietro Delle Piane per quello che ha dichiarato e ha scritto così: “La Fascino contesta fermamente la veridicità di tale grave esternazione che mette in dubbio l’autenticità del programma Temptation Island. La Fascino informa quindi di aver dato mandato ai propri legali al fine di tutelare l’immagine ed il buon nome della società stessa. La società Fascino si dichiara dispiaciuta nel dover dare mandato ai propri legali nei confronti del signor Pietro Delle Piane ma lo ritiene necessario a difesa del proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma”.

E poi attacca duramente Barbara D’Urso: “Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia“.

Successivamente Pietro Delle Piane, sui social, ha voluto precisare: “Ho recitato nel senso che l’ho fatto per far ingelosire Antonella. Mi riferivo al momento in cui ho portato delle ragazze nella camera senza telecamere. Era tutto un modo per farla ingelosire. E poi volevo dire con le mie parole che non si può giudicare una persona da quello che si vede in tv”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...