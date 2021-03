louis-vuitton-esplora-l’universo-creativo-di-fornasetti

Nicolas Ghesquière, Direttore Artistico delle Collezioni Donna Louis Vuitton, ha scavato come un archeologo fra le oltre 13.000 creazioni di Fornasetti, individuandone alcuni motivi chiave in dialogo con Barnaba Fornasetti, Direttore Artistico dell’atelier. Risultato: una collaborazione unica che incarna il comune senso di sperimentazione nel rispetto della tradizione delle due Maison. Da questa sinergia è nata una poliedrica collezione che mette in mostra le iconiche immagini dipinte a mano che hanno incantato gli amanti dell’arte e del design da quando Piero fondò il suo atelier nel 1940.

La sfilata Autunno-Inverno 2021 di Nicolas Ghesquière trae ispirazione proprio da molteplici elementi dell’universo visivo di Fornasetti. La Collezione, svelata nella spettacolare cornice delle Gallerie Michelangelo e Daru al Louvre, instaura un dialogo estetico e creativo che trascende i confini temporali, grazie alle immagini di antichità dell’atelier da un lato e alla straordinaria serie di sculture greche, etrusche e romane del museo dall’altro. Il progetto di collaborazione racchiude specifici temi e opere d’arte.

Gli abiti e gli accessori presentano una ricca miscela di colori, trame e tecniche tradizionali e all’avanguardia tra cui jacquard, ricamo e stampa laser, combinando il mondo squisitamente illustrato di Fornasetti con il design straordinariamente contemporaneo di Nicolas Ghesquière. Gli elementi principali sono abiti in velluto, top stampati in jersey lucido, su cui i disegni Fornasetti di statue antiche si sovrappongono a immagini catturate da termocamere high-tech, oltre a giacche in lana con cappuccio ed elementi sartoriali. I capispalla oversize si vestono delle stampe Fornasetti sia in versione colorata, sia in oro.

Louis Vuitton FW21

Louis Vuitton FW21

Alla Collezione presentata in sfilata seguirà una ulteriore capsule collection Louis Vuitton-Fornasetti, in cui saranno protagonisti i celebri motivi Fornasetti: architetture, serrature, chiavi e ritratti. Tra di esse una versione esclusiva della borsa Cannes in pelle splendidamente impreziosita da un disegno architettonico in bianco e nero di Fornasetti che ricorda il Battistero di epoca rinascimentale a Firenze, e una nuova versione della celebre borsa Petite Malle ricoperta da una cupola in pelle metallizzata che crea una suggestiva illusione ottica.

«In questa collaborazione, ho voluto inserire delle creazioni in grado di evocare la continua modernità del mondo artistico di Fornasetti», afferma Nicolas Ghesquière. «Il longevo corpus di opere di Fornasetti consiste in una straordinaria esecuzione tecnica del disegno a mano e in una visione magica del mondo; sono stato particolarmente attratto dal modo in cui Fornasetti ha riscoperto e rielaborato il patrimonio classico e dell’antica Roma, aggiungendo nuovi riferimenti all’immaginario storico. Come designer che ha sempre amato la capacità della moda di evocare contemporaneamente il passato, il presente e il futuro, ho voluto aggiungere nuovi livelli a questo palinsesto creativo. Esplorare gli archivi Fornasetti mi ha fatto provare l’emozione di uno scavo archeologico, dalla ricerca fino al ritrovamento di disegni del passato, riportandoli a nuova vita per Louis Vuitton, per il presente e per il futuro”.

«Mio padre era un innovatore che credeva nel fatto a mano, proprio come Louis Vuitton», afferma Barnaba Fornasetti, figlio di Piero Fornasetti e Direttore Artistico del marchio. «La nostra ambizione è sempre stata quella di diffondere l’immaginario unico di Fornasetti tra le persone attraverso oggetti finemente realizzati a mano e questa gratificante collaborazione rappresenta una nuova opportunità per ampliare ed esplorare la nostra creatività visiva».