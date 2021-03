londra-vuole-arrestare-asma-assad:-continua-l’opera-di-accerchiamento-della-siria

A dieci anni di distanza dall’inizio della guerra in Siria prosegue il tentativo di accerchiamento nei confronti della famiglia Assad da parte dell’occidente.

Asma Assad accusata di crimini di guerra e terrorismo

Alle sanzioni contro il Paese e contro la cerchia del Presidente siriano si aggiunge ora un’accusa mirata da parte della Gran Bretagna nei confronti di Asma Assad, la first lady siriana. L’accusa arriva direttamente dalla Metropolitan Police di Londra che sembra aver aperto un’indagine nei confronti della moglie di Bashar al Assad, con l’accusa di crimini di guerra e supporto al terrorismo.

Quest’indagine ha comportato così l’immediata revoca della cittadinanza britannica per Asma Assad. La moglie del Presidente siriano era infatti nata e cresciuta a Londra, laureandosi in informatica e intraprendendo una brillante carriera nel settore finanziario, prima di dover abbandonare il Regno Unito per raggiungere il marito a Damasco nel suo nuovo ruolo di Presidente.

Guernica 37: un team di avvocati o di attivisti politici?

Quello che però non torna in questa accusa è la fonte utilizzata dalla polizia britannica per intraprendere l’indagine. Si tratta del pool internazionale di avvocati con sede a Londra, denominato Guernica 37. Un’organizzazione che ha tra le sue specializzazioni la consulenza ai Paesi che si trovano in situazione di fragilità e post conflitto per la realizzazione di riforme strutturali.

Considerando che la Siria si trova in una situazione analoga, si può ragionevolmente supporre che Guernica 37 consideri questo Paese come un potenziale cliente. Non fosse per l’assenza di simpatia reciproca con l’attuale presidenza Assad.

Nei lavori di Guernica 37 si può infatti facilmente notare una lettura ed un’interpretazione del conflitto siriano decisamente a senso unico. L’attenzione delle ricerche degli avvocati di quest’organizzazione è esclusivamente rivolta alle presunte violazioni dei diritti umani da parte del Governo Assad.

Mentre invece si sorvola del tutto sui crimini commessi dalle sigle dell’opposizione, che nel tempo sono quasi del tutto confluite in organizzazioni filo jihadiste, come Al Nusra, il braccio siriano di Al Qaeda. Per non parlare dello stesso ISIS, che ha occupato per diversi anni il territorio siriano, compiendo efferatezze sulla popolazione civile, per giunta apertamente rivendicate.

Un cambio di regime per favorire interessi economici

Eppure, anche nel documento di accusa ad Asma Assad, tutto questo non viene menzionato e le ribellioni contro il Governo vengono descritte come “pacifici tentativi di lotta per libertà e dignità”.

Difficile quindi credere che Guernica 37 possa rappresentare una fonte imparziale e disinteressata e che anzi l’accusa ad Asma Assad possa essere funzionale ad un obiettivo della stessa organizzazione: rimuovere la famiglia presidenziale per poter esercitare le proprie consulenze a libro paga di un futuro e più accondiscendente Governo del Paese.

Non stupisce infatti che tra i vari partner del Guernica 37 ci sia l’onnipresente Open Society Foundation di George Soros, personaggio puntualmente attivo quando si parla di cambiamenti di regimi. È doveroso poi ricordare che Asma Assad, da Presidente della Siria, si è distinta per la lotta in prima persona per tutelare i diritti delle donne e per la difesa dei diritti delle minoranze religiose in Siria.

Asma Assad: una leader riconosciuta a livello internazionale

Un impegno che nel tempo era stato riconosciuto a livello internazionale da parte dello stesso ex Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano. E anche della stessa famiglia reale britannica, da cui Asma Assad e il marito venivano un tempo accolti con tutti gli onori. Quest’accusa decisamente controversa contro la first lady siriana svela come gli interessi politici ed economici sulla Siria da parte dell’Occidente non si sono fermati, nonostante la famiglia Assad sia ancora lì, saldamente al potere dopo dieci anni di guerra.

AIUTACI A COMPENSARE GLI ABBONAMENTI RUBATI DA YOUTUBE €75.631 of €100.000 raised Youtube ha rubato alla TV dei cittadini migliaia di abbonamenti e ci ha tolto la possibilità di fare pubblicità. Vogliono soffocarci perché siamo “dannosi”. Omettono di dire che in realtà siamo “dannosi” solo per loro e per la loro brutale bramosia di controllo. Siamo invece aria fresca e pura per i cittadini. Stiamo lavorando da mesi alla conversione delle entrate di Byoblu e di DavveroTV a formule che il potere non può controllare, ma abbiamo bisogno di comprare ancora un po’ di tempo. Siamo sul ring e non abbiamo finito di combattere. Solo tu puoi suonare quel gong e permetterci di fare un altro round, perché il potere, che nulla ammette se non se stesso, non deve averla vinta: la tv dei cittadini deve continuare ad esistere. Devono capire che tutti i loro soldi non sono niente di fronte alla determinazione dei cittadini che si organizzano per fare da soli. Siamo centinaia di migliaia. Forse milioni… Diamo una risposta secca. In cambio avrete qualcosa che neanche loro possono comprare: la libertà! Vi daremo programmi ancora migliori e ancora più coraggiosi. Noi non abbiamo paura di essere “controversi”. Comprateci solo un altro po’ di tempo!



Claudio Messora