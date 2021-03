Spread the love











Pietro delle Piane esce allo scoperto durante LIVE Non è la D’Urso e lo ammette in diretta: a Temptation Island ha recitato. Ma Barbara D’Urso non ci sta e alla notizia reagisce immediatamente, ecco come. Pietro Delle Piane ha lanciato una bomba negli studi Mediaset: ospite con Antonella Elia a “LIVE – Non è la […]

L’articolo LIVE – Non è la D’Urso, Pietro Delle Piane shock: “A Temptation ho recitato” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...