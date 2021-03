Le ricette e i regali per la festa del papà

La festa del papà si avvicina e come ogni anno siamo alla ricerca dei migliori modi per festeggiarlo. E visto che sentiamo più che mail il bisogno di trasformare le nostre case in luoghi di gioia e di festa, cosa ne dite di regalargli un pranzetto coi fiocchi?



Qualcosa di diverso dal solito per coccolarlo e dirgli che gli volete cucinando per lui piatti deliziosi e divertenti.



Nella gallery qui sopra infatti troverete ricette inusuali, e divertenti, ma anche golosissime!

Si parte con una piccola porzione di antipasti dal gusto deciso per passare poi a primi piatti goderecci e appaganti. Nella selezione dei secondi poi, non potevano mancare scelte robuste, con qualche alternativa più delicata, per dedicare ancora un po’ di fame ai dolci golosissimi dedicati alla festa del papà. Qui troverete la nostra ricetta per realizzare le classiche zeppole di San Giuseppe al forno, ma anche una torta con zucchine, cacao e rum e un’insolita crema alla birra. Eh sì, per stupire i nostri papà, ci siamo concessi qualche tocco alcolico come la crema al lambrusco che accompagna il culatello dell’antipasto, la birra che ammorbidisce e profuma le carni e l’acquavite che rende indimenticabili i ravioli al castelmagno.

E a questo proposito, cosa ne dite di sorprenderlo con un regalo in bottiglia speciale?

Ma le idee non finiscono qui. Se abitate a Milano, Torino o Roma, potete sorprendere il vostro papà con un buonissimo pensiero consegnato da Cosaporto.it, che dedica alla festa del papà una selezione speciale e golosissima. A conquistarci, le classiche zeppole, ma anche bellissime piantine e i kit per la cura della persona.