LE BUFALE DEI FACT CHECKERS E LE FIGURACCE DEGLI ODIATORI DI BYOBLU – Silver Nervuti

Per la rubrica Speakers’ Corner interviene Silver Nervuti per smascherare le incongruenze di uno degli ultimi interventi del debunker maicolengel per il sito BUTAC (Bufale Un Tanto Al Chilo).

Nervuti si focalizza poi sui cosiddetti odiatori da social che, secondo la stampa generalista, sarebbero solo da ascrivere all’universo definito come “negazionista”.

In realtà, come mostrato da Nervuti, esiste un esercito di odiatori di professione pronti ad attivarsi in sincronia per segnalare i contenuti pubblicati da una testata giornalistica regolarmente registrata come Byoblu. Un atto di vero e proprio boicottaggio della libera informazione.

AIUTACI A COMPENSARE GLI ABBONAMENTI RUBATI DA YOUTUBE €75.631 of €100.000 raised Youtube ha rubato alla TV dei cittadini migliaia di abbonamenti e ci ha tolto la possibilità di fare pubblicità. Vogliono soffocarci perché siamo “dannosi”. Omettono di dire che in realtà siamo “dannosi” solo per loro e per la loro brutale bramosia di controllo. Siamo invece aria fresca e pura per i cittadini. Stiamo lavorando da mesi alla conversione delle entrate di Byoblu e di DavveroTV a formule che il potere non può controllare, ma abbiamo bisogno di comprare ancora un po’ di tempo. Siamo sul ring e non abbiamo finito di combattere. Solo tu puoi suonare quel gong e permetterci di fare un altro round, perché il potere, che nulla ammette se non se stesso, non deve averla vinta: la tv dei cittadini deve continuare ad esistere. Devono capire che tutti i loro soldi non sono niente di fronte alla determinazione dei cittadini che si organizzano per fare da soli. Siamo centinaia di migliaia. Forse milioni… Diamo una risposta secca. In cambio avrete qualcosa che neanche loro possono comprare: la libertà! Vi daremo programmi ancora migliori e ancora più coraggiosi. Noi non abbiamo paura di essere “controversi”. Comprateci solo un altro po’ di tempo!



Claudio Messora