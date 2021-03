le-10-serie-tv-imperdibili-del-2021

L’annata 2021 a puntate sembra puntare sul concetto di “usato garantito” perché riporta in auge storie già conosciute e rivisitate a uso e consumo dei nostalgici. E non solo i cinecomics dell’universo Marvel adattati a puntate, come Loki e The Falcon and the Winter Soldier (entrambi su Disney+, dopo il successo clamoroso di WandaVision).



Si tratta di grandi classici seriali del passato, come Bel-Air (che riporta Will Smith nei panni del caotico e irresistibile Willy) oppure Friends (che torna con un’attesissima reunion del cast al gran completo capitanato da Jennifer Aniston). In alcuni casi la stessa storia volta pagina e cambia volto, come per In treatment, che continua a collezionare nuove riedizioni, stavolta con Uzo Aduba (di Orange is the new black).



Forse alcuni racconti non hanno davvero messo il punto sulla vita dei protagonisti, come nel caso di Dexter, il serial killer impersonato da Michael C. Hall. In altre situazioni la stessa ambientazione ospita nuovi personaggi: lo sanno bene i rampolli viziati del sequel di Gossip Girl (che ha lanciato nell’Olimpo delle star di Hollywood la carriera di Blake Lively). Tra i progetti più costosi e ambiziosi merita un posto di primo piano l’adattamento de Il Signore degli Anelli.

Il trend della stagione in arrivo, poi, mostra una vera e propria migrazione di Premi Oscar dal grande al piccolo schermo, per popolare ancora una volta le piattaforme streaming di racconti avvincenti e mozzafiato. Ecco, allora, dieci titoli da tenere assolutamente d’occhio nei prossimi mesi.

1- IT’S A SIN

Direttamente dalla rassegna Berlinale Series arriverà presto su Starzplay la serie-evento made in UK, It’s a sin. Queste cinque puntate portano la firma di Russell T. Davies, uno dei più prolifici e brillanti autori britannici, che ha firmato episodi di Doctor Who ed A very English scandal, oltre ad aver ideato, tra gli altri, anche Queer as folk. Ora torna in TV con una dolorosa immersione negli Anni Ottanta, ai tempi dell’avvento dell’AIDS. Con uno strepitoso Neil Patrick Harris, racconta di un appartamento arcobaleno popolato da amici che scoprono la propria sessualità e si trovano a lottare con un virus sconosciuto capace di amplificare lo stigma della comunità LGBT+.

2- JUPITER’S LEGACY

Dal 7 maggio su Netflix, la serie tratta dall’omonimo fumetto mette in scena un gruppo di supereroi di prima generazione, affiancati dalla loro talentuosa prole, tra cui The Utopian (Josh Duhamel) e Lady Liberty (Leslie Bibb). Tra emergenze familiari, dinamiche di potere e un mondo da salvare il divertimento è assicurato.

3- PURSUIT OF LOVE

Lily James, già nota Cenerentola cinematografica, torna alla serialità dopo Downton Abbey con questa commedia romantica Anni Venti con Dominic West, Andrew Scott e Emily Mortimer (che la scrive e la dirige). La miniserie in tre episodi la vede protagonista nei panni di Linda, con il cuore diviso tra due giovani di opposte fazioni politiche. Assieme alla cugina Fanny sogna il grande amore alla ricerca della felicità.

4- DAD, STOP EMBARASSING ME

DAD STOP EMBARRASSING ME (L to R) KYLA-DREW as SASHA and JAMIE FOXX as BRIAN in episode 101 of DAD STOP EMBARRASSING ME Cr. SAEED ADYANI/NETFLIX © 2020

Il Premio Oscar Jamie Foxx è la star della sitcom basata sulla sua vita, di cui è anche produttore assieme alla figlia Corinne. Il racconto si focalizza sulla sua relazione con la ragazza e mette in scena dinamiche familiari inedite. Non è la prima volta che questi due lavorano insieme: li abbiamo visti di recente in Beat Shazam. E assicurano scintille!

5- THE FLIGHT ATTENDANT

Dopo essere stata protagonista della sitcom dei record The Big Bang Theory, Kaley Cuoco si è guadagnata una nomination ai Golden Globe con The flight attendant (in estate su Sky Atlantic), serie che interpreta e produce. Il genere mescola toni diversi, dal dark humour al thriller: la sua Casey è una party girl, sempre mezza ubriaca e in ritardo, a cui la vita viene stravolta da un evento a dir poco letale.

6- NINE PERFECT STRANGERS

TORONTO, ONTARIO – SEPTEMBER 08: (L-R) Aneurin Barnard, Oakes Fegley, Nicole Kidman, and Ashleigh Cummings attends “The Goldfinch” press conference during the 2019 Toronto International Film Festival at TIFF Bell Lightbox on September 08, 2019 in Toronto, Canada. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

Continua il sodalizio artistico tra Nicole Kidman e David E. Kelley, creatore di Big little lies. Stavolta la serie si basa sull’omonimo romanzo di Liane Moriarty che racconta appunto di nove sconosciuti che s’incrociano in un centro benessere. Il loro percorso di dieci giorni dovrebbe rigenerarli e rimetterli in sesto ma qualcosa non va come sperato.

7-IMPEACHMENT

In this image from video, former President Bill Clinton speaks during the second night of the Democratic National Convention on Tuesday, Aug. 18, 2020. (Democratic National Convention via AP)

Il nuovo progetto seriale di Ryan Murphy è una miniserie che esplora lo scandalo sessuale che ha coinvolto il Presidente USA Bill Clinton e la sua stagista Monica Lewinsky nella terza declinazione di American Horror Story. Nel cast anche Clive Owen e una delle sue attrici più amate, Sarah Paulson, di recente star di Ratched.

8- SPERAVO DE MORI’ PRIMA

“Speravo de morì prima”, a Sky’s Tv Serie focused on Roma’s football player Francesco Totti.

Il 19 marzo arriva su Sky Atlantic il biopic di Francesco Totti, che qui ha le sembianze di Pietro Castellitto. Tratto dal romanzo Un capitano (Rizzoli), ripercorre le tappe-chiave del capitano giallorosso negli ultimi due anni di carriera, dal ritorno di Luciano Spalletti al suo addio al pallone.

9- THE NEVERS

Ad aprile su Sky Atlantic, la serie di Joss Whedon (Buffy, l’acchiappavampiri) racconta una storia in costume in chiave fantascientifica. Un gruppo di donne dell’età vittoriana scopre di avere poteri incredibili e si lancia in una spregiudicata missione per salvare il mondo. Tra loro spicca la leader Amalia, rappresentata da Laura Donnelly di Outlander.

10- CLARICE

Photo: Brooke Palmer ©2020 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved

Il sequel de Il silenzio degli innocenti arriva su Rai Due il 19 marzo per raccontare le vicende dell’agente Clarice Starling, interpretata da Jodie Foster su grande schermo e qui con il volto di Rebecca Breeds. A un anno dall’incontro con Hannibal Lecter, la giovane e talentuosa profiler è alle prese con nuovi e agghiaccianti casi e con i suoi demoni interiori.