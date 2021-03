LA CONSULTA APRE A “NUOVI PROVVEDIMENTI TARATI SULL’EMERGENZA SANITARIA”. È IL BENEPLACITO AI DPCM?

Durante l’emergenza sanitaria molti Presidenti di Giunte Regionali si sono caratterizzati per aver introdotto spesso norme più restrittive a quelle statali.

Il “capostipite” è Vincenzo De Luca, il presidente della Giunta regionale della Campania che, pochi giorni fa, ha emanato un’altra ordinanza con la quale ha disposto fino al 21 marzo l’interruzione dei mercati rionali e delle fiere e la chiusura di parchi, ville, lungomari e piazze. Non si capisce quale sia il fondamento logico e scientifico di tale decisione, visto che i supermercati e centri commerciali restano aperti.

In contro tendenza rispetto alla linea da sceriffo era andata la Valle d’Aosta.

Il presidente di questa regione, Erik Lavevaz aveva introdotto misure meno severe nella gestione dell’emergenza sanitaria. La Corte Costituzionale a gennaio sospese in via cautelare l’efficacia della legge regionale emanando una decisione storica, perché fu la prima volta che il giudice delle leggi sospese gli effetti di una legge regionale.

Adesso la Consulta si è pronunciata con sentenza 37 del 2021 sul merito del giudizio di legittimità costituzionale sorto sulla base del ricorso presentato dal governo Conte contro la Regione Valle d’Aosta.

I giudici costituzionali hanno stabilito che la gestione dell’emergenza sanitaria è una competenza esclusiva dello Stato e hanno accolto il ricorso. La Corte Costituzionale ha puntualizzato che è vietato per le Regioni, anche ad autonomia speciale, interferire con la disciplina fissata a livello nazionale. “La natura globale della malattia Covid-19 impone che sia lo Stato a fissare la disciplina”.

La Corte ha riconosciuto che “l’apporto dell’organizzazione sanitaria regionale, a mezzo della quale lo Stato stesso può perseguire i propri scopi” è fondamentale, ma solo “il legislatore statale è titolato a prefigurare le misure occorrenti”.

Il legislatore deve dunque esercitare la sua competenza esclusiva in un percorso di leale collaborazione con le Regioni. La Consulta ha sottolineato che il decreto legge 19 del 2020, uno dei primi emanati dal governo Conte, prevede che i dpcm debbano essere preceduti dal parere dei Presidenti delle Regioni o da quello del Presidente della Conferenza delle Regioni o delle Province autonome.

La sentenza della Corte Costituzionale, che ha come giudice redattore il professor Augusto Antonio Barbera, pur non intervenendo sulla legittimità dei dpcm, ha espresso tra le righe alcuni concetti degni di attenzione.

Il professor Barbera sembra aprire alla possibilità per lo Stato di introdurre strumenti diversi a quelli ordinari e costituzionali per la gestione sanitaria emergenziale, come ha fatto il governo Conte e come sta proseguendo sullo stesso solco il governo Draghi. “È ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un’emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimenti tarati su quest’ultima”, ha scritto la Corte.

Il giudice di Pace di Frosinone, l’avvocato Emilio Manganiello, ha sollevato il dubbio di legittimità su tali risposte normative che introducono, contrariamente a quanto stabilisce la Costituzione, la prassi di decreti legge che rinviano a dpcm. Una prassi fattuale di sicuro non presente in Costituzione, perché consiste nel porre in essere atti del Governo che delegano e rinviano ad atti del Capo del Governo, mentre in base alla Carta costituzionale la delega all’esecutivo deve provenire solo dal Parlamento.

Prossimamente la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi su tale questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di Pace di Frosinone.

AIUTACI A COMPENSARE GLI ABBONAMENTI RUBATI DA YOUTUBE €76.243 of €100.000 raised Youtube ha rubato alla TV dei cittadini migliaia di abbonamenti e ci ha tolto la possibilità di fare pubblicità. Vogliono soffocarci perché siamo “dannosi”. Omettono di dire che in realtà siamo “dannosi” solo per loro e per la loro brutale bramosia di controllo. Siamo invece aria fresca e pura per i cittadini. Stiamo lavorando da mesi alla conversione delle entrate di Byoblu e di DavveroTV a formule che il potere non può controllare, ma abbiamo bisogno di comprare ancora un po’ di tempo. Siamo sul ring e non abbiamo finito di combattere. Solo tu puoi suonare quel gong e permetterci di fare un altro round, perché il potere, che nulla ammette se non se stesso, non deve averla vinta: la tv dei cittadini deve continuare ad esistere. Devono capire che tutti i loro soldi non sono niente di fronte alla determinazione dei cittadini che si organizzano per fare da soli. Siamo centinaia di migliaia. Forse milioni… Diamo una risposta secca. In cambio avrete qualcosa che neanche loro possono comprare: la libertà! Vi daremo programmi ancora migliori e ancora più coraggiosi. Noi non abbiamo paura di essere “controversi”. Comprateci solo un altro po’ di tempo!



Claudio Messora