Spread the love











Dopo la messa in onda della prima puntata dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi racconta tutta la sua emozione per aver realizzato il suo sogno professionale. Ecco cosa ha raccontato sui social. A pochi giorni dalla conclusione del GF Vip condotto da Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi ha già esordito in un altro programma Mediaset come opinionista. […]

L’articolo Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi si commuove dopo la diretta: ecco perché proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...