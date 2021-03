isola-dei-famosi,-prima-della-partenza-elisa-isoardi-fa-una-rivelazione-che-tutti-si-aspettavano-“appena-torno-…”

Spread the love











Elisa Isoardi, dopo la chiusura della storica trasmissione La prova del cuoco che andava in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì su Rai 1 e che è orami stata sostituita da “E’ sempre mezzogiorno” condotta da Antonella Clerici, è rimasta orfana di trasmissioni da condurre. Se sulle prime è stata anche abbastanza fredda nel commentare questo suo momento di fermo poi, ha deciso di rimboccarsi le maniche e di rimettersi in gioco e ha così partecipato, come concorrente, a “Ballando con le stelle”.

Si era anche vociferato che sarebbe stata nella giuria de Il cantante mascherato ma così non è stato e il suo posto è stato preso da Caterina Balivo. Quando hanno cominciato a girare voci su attriti per questa decisone di Milly Carlucci, Elisa Isoardi e Caterina Balivo si sono scattate un selfie mentre erano a pranzo insieme e lo hanno postato sui social a dimostrazione che non c’è alcuna tensione anzi le due giovani donne sono proprio amiche.

Elisa Isoardi parte per l’Isola dei famosi ma dice che quando torna ci saranno dei cambiamenti

Elisa Isoardi, stasera lunedì 15 marzo, debutterà all’Isola dei famosi dove ha voglia di mettersi alla prova e di cimentarsi in un nuovo ruolo.

E’ stata lei stessa a raccontare: “Ho avuto alti e bassi. In 18 anni di Rai e 38 di vita ho avuto alti e bassi ma ho affrontato tutto con il sorriso e con la fierezza di aver superato certe cose senza troppa pesantezza”. E poi, per quando tornerà ha già dei progetti e dice: “Adesso volo da sola e Mediaset è arrivata al momento giusto, ho voglia di fare e di cambiare”.

C’è chi è convinto che il suo futuro d’ora in poi sarà a Mediaset dove, pare, ci sia già pronto per lei un programma appena farà rientro dall’Isola. Per ora la Isoardi intende godersi questa nuova avventura dove si impegnerà al massimo per far venir fuori la vera Elisa.

La storia d’amore con Matteo Salvini raccontata a Verissimo

Elisa Isoardi, qualche settimana fa è andata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo dove ha raccontato la sua storia d’amore con Matteo Salvini e ha detto: “Sì, ho sofferto. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato”.

