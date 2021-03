isola-dei-famosi-2021,-ilary-apre-la-prima-puntata-salutando-alessia-marcuzzi-e-lei-sui-social-…

Spread the love











Ieri sera è andata in scena la prima puntata de l’Isola dei famosi 2021, condotta per la prima volta da Ilary Blasi. Come tutti sappiamo, le scorse edizioni sono state condotte da Alessia Marcuzzi ed è stato proprio per questo che all’inizio puntata, la conduttrice romana ha voluto omaggiare la sua collega. Alessia, sembra aver apprezzato questo gesto della Blasi, rispondendole sui social. Ma cosa ha scritto Alessia?

Isola dei famosi 2021, al via la prima puntata del reality

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella serata di ieri, lunedì 15 marzo, è andata in onda la prima puntata dell’Isola dei famosi 2021. E’ stata una puntata davvero ricca di colpi di scena, iniziata in modo insolito, ovvero con Ilary Blasi che omaggia l’ex conduttrice del reality, Alessia Marcuzzi. Dopo aver presentato gli opinionisti della trasmissione, ovvero Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, la conduttrice ha voluto salutare Alessia Marcuzzi, che come tutti sappiamo, è stata al timone del programma per diversi anni. Ilary, ha voluto salutare Alessia, ricordandola proprio ad inizio puntata.

Il saluto di Ilary Blasi all’ex conduttrice dell’Isola Alessia Marcuzzi

“Un bacio e un abbraccio ad Alessia Marcuzzi, sicuramente ci starà guardando da casa. Questa è la nuova Isola dei famosi. Finalmente ce l’abbiamo fatta. Ma soprattutto bentrovato pubblico di Canale5. Io sono davvero emozionata, felice, ma anche onorata di entrare nelle vostre case e tenervi compagnia per le prossime venti puntate. Vi prometto che sarà un’Isola che ci porterà lontano, verso nuovi orizzonti che da mesi tutti noi sogniamo. La natura tornerà a essere padrona e darà del filo da torcere ai nostri naufraghi, che invece vorranno tornare tutti vincitori. La natura è sovrana”.

Questo quanto detto da Ilary ad inizio puntata, facendo i suoi più sinceri saluti all’amica e collega, togliendo anche ogni possibile dubbio a chi aveva ipotizzato che tra le due fosse nata una controversia proprio per questioni lavorative e professionali. In realtà, sembra che la decisione di lasciare la conduzione dell’Isola, fosse arrivata proprio da Alessia, che dopo la fine dell’ultima edizione, in accordo con la produzione, aveva annunciato il suo ritiro. Nessun passo falso da parte di Ilary che non ha rubato la poltrona a nessuno.

La risposta di Alessia sui social

Ovviamente Alessia stava seguendo il reality e per questo, dopo aver ascoltato i saluti di Ilary ha voluto risponderle attraverso i social. Così, la conduttrice romana, sui social ha scritto “Daje tutta!”, un augurio rivolto proprio alla collega. Pare che Alessia avesse decido di andare via, dopo gli scandali scoppiati nelle ultime edizioni, ovvero quello che ha coinvolto prima Francesco Monte e poi quello di Riccardo Fogli. A chi le ha chiesto se un giorno ci potrebbe essere la possibilità di un suo ritorno, magari da naufraga Alessia sembra aver risposto “Mai dire mai.”

