I 10 beauty store dal design più ricercato

Ogni spazio racconta una storia, attraverso colori, design e arredi: quelli creati per i marchi della cosmetica devono anche saper tradurre profumi, sensazioni e texture in ambienti fisici. Molto più di semplici stanze dove fare acquisti, questi store invitano a far parte di un mondo creativo in cui ogni dettaglio è importante, luci e finiture comprese. E se prima erano appannaggio quasi esclusivo delle grandi griffe di moda, ora anche fragranze e skincare si fanno notare grazie a monomarca studiati per lasciare a bocca aperta i visitatori.





Negozio di Frederic Malle a Parigi, progettato da Jakob and MacFarlane

Appassionato di architettura, l’editore di fragranze ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo quarto store nel quartiere parigino Marais. Distante dalle linee pulite e minimaliste delle altre boutique, lo spazio immaginato dall’atelier Jakob MacFarlane è onirico e avveniristico al tempo stesso. Un cubo dalle pareti specchiate, arredato da scaffali tridimensionali in legno che ricordano alveari e ospitano tutte le profumate creazioni del brand.





Negozio di Diptyque a Roma



Si trova nel cuore della capitale, in via del Babuino 162, e rispecchia alla perfezione l’eclettica personalità del brand francese, sofisticato e attento ai dettagli. Gli interni rendono omaggio al contesto settecentesco in cui gli spazi sono inscritti e i particolari barocchi vengono sapientemente alternati a tocchi moderni come il celebre lampadario di Gino Sarfatti. Lo store si apre con un’ampia «camera delle meraviglie», con pavimenti di marmo e travertino di Tivoli mentre sullo sfondo si intravede un grande pannello tromp l’oeil che fa da cornice alle profumate creazioni della maison. Il corner dedicato all’arte del regalo è illuminato dalle composizioni di carta velina declinata in un’infinità di colori, a sottolineare l’importanza dei particolari nel rituale del dono.

Negozio di Byredo a Shenzen, progettato da Christian Halleröd



Ha aperto le porte ai visitatori lo scorso agosto, il primo di una serie di store che permetteranno al pubblico cinese di entrare nell’universo del brand creato da Ben Ghoram. Come per gli altri spazi Byredo, sempre progettati dallo studio svedese dell’architetto Christian Halleröd, si gioca sull’alternanza tra toni neutri ed esplosioni di colore con pareti grigio chiaro che fanno da sfondo perfetto ad un grande tavolo ovale viola, poltroncine a righe a blu e una vetrina in metallo arancione.

Negozio di Jusbox Perfumes a Milano, progettato da Studio Lievito



«L’incontro tra musica e profumo che dà forma ad un suono unico» definisce così le proprie creazioni il brand italiano di fragranze di nicchia che crea melodie olfattive, insolita alchimia tra note musicali e odorose. Per il primo monomarca in Via della Spiga 1 a Milano, Studio Lievito ha puntato su echi vintage e palette cromatiche quasi optical, scandite da luci neon rosa shocking realizzate su misura a Murano. Due gli spazi: una prima stanza, dedicata ad immergere il visitatore nelle fragranze attraverso un vero e proprio jukebox musicale e una lounge dove ascoltare un vinile e prendersi il tempo per scoprire i diversi bouquet, comodamente adagiati sulle sedute in velluto di Poltrona Frau che ricordano quelle delle platee da concerto.

Negozio di Aesop a Milano, progettato da Dimorestudio



Il brand australiano di skincare ama il design, questo è certo. Non a caso nel corso degli anni ha collaborato con diversi atelier per realizzare spazi unici. Per la boutique di Corso Magenta, si è affidata al celebre studio di Via Solferino, che ha immaginato un beauty store a metà tra la dispensa di una villa degli anni ’30 e una bottega di quartiere. Le pareti sono ricoperte di piastrelle in ceramica azzurra che contrastano con gli scaffali angolari color vaniglia mentre l’illuminazione è affidata a due lampade a disco in ottone con decorazioni in vetro smerigliato che lasciano filtrare la luce attraverso motivi ambrati.

Negozio di Acqua di Parma a Roma, progettato da Patricia Grosdemange



La nuova boutique dell’iconico brand ha aperto nella suggestiva cornice di Piazza di Spagna 27, accogliente e luminosa come una casa italiana. Uno spazio moderno e senza tempo, in cui le note vibranti del giallo, simbolo del brand, incorniciano elementi scenografici come la cappelliera sospesa a parete in legno cannetta che ospita fragranze e flaconi disposti in modo spontaneo, come sulle mensole di casa. Il negozio dispone anche una stanza riservata al rito della rasatura, con pareti in travertino ed un’elegante poltrona da barbiere.

Negozio di Glossier a Los Angeles



Lo store total pink si trova nel cuore di Melrose Place: per i suoi spazi fisici la startup beauty ha puntato ancora una volta a creare uno spazio incentrato sul prodotto. Protagonista del negozio un bancone progettato appositamente per poter sperimentare dal vivo i prodotti più celebri del brand, come Boy Brown e i blush Cloud Paint. Un vero paradiso per instagrammer, dotato anche di una stanza che riproduce il Grand Canyon fatta apposta per completare l’esperienza in boutique con un selfie ricordo.

Negozio di Guerlain a Parigi



La boutique Guerlain Parfumeur in Rue Saint Honoré 392 è un paradiso dedicato alla sofisticata e misteriosa arte della profumeria. Al suo interno, una biblioteca di quasi cento essenze realizzate dalla maison a rappresentare altrettanti capitoli nella storia della profumeria ed uno speciale spazio dedicato alla loro conservazione, in vetrine mantenute a temperatura ottimale. In più, per i clienti, la possibilità di personalizzare il jus prescelto, dal colore del flacone al nastro fino alla possibilità di effettuare un’incisione, magari con il nome della persona che riceverà il prezioso cadeau.

Negozio di Officine Universelle Buly a Parigi



Dalla tradizione francese della lavorazione del legno agli affreschi pompeiani, la boutique nel cuore del Marais del marchio creato da Ramdane Touhami e Victoire de Taillac prende ispirazione da un caleidoscopio di riferimenti storici ed artistici. L’estetica è quella delle antiche farmacie parigine del diciannovesimo secolo, con il lungo bancone in marmo e le vetrine dove fanno bella mostra barattoli e flaconi in stile vintage. Dall’altro lato della sala, a sorpresa, troneggia invece una riproduzione del bancone del celebre Café Tortoni, dove artisti e creativi si affollavano agli inizi del ‘900.

Negozio Galeries Lafayette Champs Elysées a Parigi, progetto di Bajarke Ingels, Studio Big



Il sogno di Teophile Bader, che acquistò nel lontano 1927 lo spazio che ora ospita il nuovo punto vendita dei grandi magazzini più famosi di Francia, si è compiuto quando, nel 2017, ha finalmente aperto i battenti il megastore sul viale più bello di Parigi. Ben 90 anni dopo la sua progettazione. Lo spazio rappresenta così un ponte tra passato e presente, descritto da Studio Big come «un’utopia pragmatica» in cui gli elementi Art Déco fanno spazio ad arredi moderni. La sala dedicata alla bellezza, in particolare, permette un’esperienza immersiva grazie all’uso degli specchi che diventa speciale grazie ad elementi decorativi come le composizioni di fiori freschi e le sedute in velluto colorato.