gira-per-san-sebastiano-vantandosi-della-sua-pistola-(ma-era-una-scacciacani):-deferito-54enne

Immagine di repertorio (Foto Ideawebtv.it)

La Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano di 54 anni abitante in Frazione San Sebastiano di Fossano per alterazione di arma. Nei giorni scorsi la Squadra Mobile è venuta informalmente a conoscenza che a San Sebastiano era stato notato un uomo di mezza età che spesso portava una pistola con sè e che, in diverse occasioni, se ne era vantato mostrandola ad alcuni avventori di un bar.

Dopo una serie di accertamenti e verifiche, il personale della Sezione Antirapina ha individuato e identificato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Lo stesso, rintracciato nei pressi della sua abitazione, stante la situazione di pericolo e preoccupazione che aveva generato, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Nella circostanza, all’interno dell’abitazione, è stata rinvenuta una pistola calibro 8, successivamente risultata una innocua scacciacani, alla quale era stato rimosso il tappo rosso.