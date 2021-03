Spread the love











Gianni Morandi deve restare in ospedale ancora qualche altro giorno e i medici fanno sapere che non c’è bisogno di nessuna operazione Nei giorni scorsi, il cantante bolognese è riuscito a far prendere un grande spavento a tutti i suoi familiari e non. Gianni Morandi a causa di un incidente domestico ha riportato delle gravi […]

L'articolo Gianni Morandi ancora in ospedale: le ultime novità sull'intervento

