gf-vip,-la-gregoraci-non-dimentica:-frecciatina-alla-orlando?

Nonostante il Grande Fratello sia finito ormai da diverse settimane Elisabetta Gregoraci poche ore fa è tornata a parlare del suo percorso nella Casa più spiata d’Italia. Nel farlo, però, ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa, puntando il dito verso la sua ex coinquilina Stefania Orlando.

Anche se il reality più amato della tv, il Grande Fratello Vip, si è concluso il primo marzo gli ex concorrenti continuano a ricordare i mesi che, tutti insieme, hanno passato nella Casa di Cinecittà.

Se i rancori nati all’interno del programma dopo la finale si sono accentuati, lo stesso vale per le relazioni di affetto che si sono create settimana dopo settimana.

Tra i personaggi rimasti amici vanno citate sicuramente Stefania ed Elisabetta che, proprio di recente, hanno regalato ai propri followers una lunga diretta su Instagram. A loro, poi, si è aggiunto anche Oppini, che nella Casa si è fatto conoscere ed amare dal pubblico e dagli altri concorrenti.

Ma tra le due donne, che hanno condiviso gli amabili ricordi della loro esperienza, c’è stato anche un momento di imbarazzo. L’ex moglie di Briatore, infatti, ha approfittato della live per togliersi un sassolino dalla scarpa!

Elisabetta Gregoraci: perdona ma non dimentica

Nella diretta durata circa mezz’ora che Elisabetta Gregoraci ha fatto di recente con Stefania Orlando le due donne, protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, hanno a lungo chiacchierato.

Ricordi del periodo trascorso nella Casa, pensieri sul delicato momento che l’Italia sta vivendo e anche apprezzamenti reciproci. Ma a “rovinare” per un momento il clima disteso che si era creato, seppur scherzando, ci ha pensato Eli.

La Gregoraci, infatti, ha colto l’occasione per bacchettare la Orlando in merito ad un comportamento che non le è per nulla piaciuto.

“Tu mi hai fatto arrabbiare una volta. Ecco, adesso lo dico in diretta“.

ha cominciato la showgirl, ricordando a Stefania la volta in cui, invece che essere felice per gli aerei che continuavano ad arrivare ad Eli nella Casa, la donna aveva sbottato chiedendo sarcastica come mai non le mandassero invece dediche sui social.

“Tu sai che su queste cose sono incontinente. Quando mi eccito lo dico. Sempre volendoti bene. Però, così, io lo dico, ma anche con me stessa“. Potrebbe interessarti: GF Vip, Gregoraci caccia Pierpaolo e asfalta la Orlando

si è allora giustificata la cantante, un po’ in imbarazzo ma sempre rimanendo coerente.

Insomma, rimproveri a parte, sembra proprio che le due ad oggi siano davvero diventate amiche; riescono quasi a non litigare più davanti alla telecamera!