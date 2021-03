elezioni-roma,-meloni:-“tavolo-centrodestra-va-aggiornato,-ma-non-siamo-in-ritardo-su-nome-candidato.-gualtieri?-non-ci-spaventa”

Dopo la notizia della possibile candidatura dell’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri come sindaco di Roma per il centrosinistra, al di là della frenata arrivata del Nazareno in attesa che il nuovo segretario Enrico Letta si occupi del dossier, anche il centrodestra cerca di accelerare i tempi per trovare il proprio candidato per le amministrative della Capitale. “Non siamo in ritardo, ma invito gli alleati a riprendere il tavolo che si è interrotto nei giorni precedenti alla formazione del governo Draghi. Perché il dibattito non si deve fare sui quotidiani”, ha attaccato la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Certo il rinvio delle elezioni, al quale noi siamo contrari, ha inciso. Non c’è fretta però, presto saremo in grado di trovare il nome”, ha concluso.

Le divisioni in casa centrodestra però restano. Fino a poco tempo fa la stessa Fratelli d’Italia aveva sondato con gli alleati il nome del manager sportivo Andrea Abodi, ma è stato poi il leader della Lega Matteo Salvini a continuare a invocare invece Guido Bertolaso. L’ex capo della Protezione civile si è però tirato fuori dal toto nome, in quanto consulente per i vaccini del governatore Attilio Fontana in Lombardia. Almeno per il momento.