E-COMMERCE, NOONIC LANCIA «PERFORMA» L’AGENZIA CHE INNOVA IL DIGITAL MARKETING «I GUADAGNI? SOLO SE ARRIVANO I RISULTATI»

Nessun costo fisso di agenzia, zero fee e guadagni legati esclusivamente alle performance, in pratica a quanto il cliente riesce a vendere attraverso l’e-commerce. Si chiama Performa, e ha come obiettivo quello di innovare il mondo del digital marketing legato al business delle vendite online. A idearla è stato Nicola Possagnolo di Noonic, una delle tech company più interessanti del panorama europeo, tanto da essere stata inserita per due volte consecutive nel ranking «FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies» del Financial Times e nella classifica «Leader della crescita» del Sole 24 Ore nel settore «Pubblicità & marketing».

«Da dieci anni lavoro in questo settore – commenta Nicola Possagnolo, co-founder di Noonic e selezionato da Forbes Italia tra i migliori cinque imprenditori under 30 – e vedo sempre più spesso agenzie che guadagnano caricando costi inutili sui clienti senza portare risultati tangibili. Proprio per via di questo fenomeno in costante aumento e per la crescita esponenziale che sta conoscendo l’e-commerce, penso sia giunto il momento di fare chiarezza e di puntare su qualità e concretezza. Ho scelto quindi i migliori professionisti del settore pay per click e ho dato vita a Performa».

Come funziona

Il pay-off che apre il sito di Performa è semplice ed efficace: «Non pagare per i fallimenti della tua agenzia». Che, tradotto, significa una cosa molto semplice: in assenza di risultati concreti, l’azienda non dovrà corrispondere nemmeno un centesimo di fee. Tanto che, seguendo queste nuove modalità, il rapporto tra agenzia e società diventa di fatto una sorta di partnership per forza di cose ristretta a un selezionato numero di soggetti: «Ci assumiamo il rischio della collaborazione, per questo non possiamo lavorare con tutti».

La garanzia di Noonic

I servizi di Performa passano così da una modalità time consuming, e quindi ad alto costo per il committente, a una legata alla crescita reale del fatturato. All’origine di questo approccio innovativo il know-how di Nicola Possagnolo e di Noonic che in quasi dieci anni di attività hanno accompagnato centinaia di clienti nei rispettivi sviluppi digitali portando ottimi risultati in termini di Roas (il ritorno dell’investimento pubblicitario). Ora, con la creazione di Performa, la tech company made in Italy potrà contare su un partner interamente dedicato all’e-commerce e aumentare ancor di più le performance in questo settore.

Fondata nel 2011da tre giovani imprenditori veneti, il trevigiano di Castelfranco Veneto Nicola Possagnolo e i padovani Nunzio Martinello e Sabastiano Favaro, Noonic offre servizi di consulenza e supporto alla digital transformation ad aziende e startup. La sua missione è quella di portare crescita alle aziende, cercando di intercettare i potenziali clienti in ogni fase del loro ciclo di acquisto attraverso qualunque mezzo possibile digitale: dalle campagne marketing a performance, allo sviluppo di funnel ad hoc, alla creazione di community online. Il tutto per poi convertire i contatti in opportunità di vendita.