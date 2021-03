Lutto nel mondo dello sport e dell’economia che Marco Bogarelli aveva unito come passione e lavoro: il Covid-19 l’ha portato via

Il “re dei diritti tv”, è conosciuto così al mondo sportivo Marco Bogarelli che si è spento a 64 anni, nella notte tra il 15 ed il 16 marzo per un aggravamento da Covid-19. Ex presidente dell’Infront Italy aveva introdotto per primo, in Italia, la visione dell’NBA negli anni ’90. Successivamente, invece, si è concentrato specificamente sui diritti televisivi fondando l’ex Media Partners che, nel 2006, è stata acquistata da Infront Sports & Media.

Soltanto 10 giorni fa, Marco Bogarelli è stato colpito dal virus, ma la situazione ha iniziato ad aggravarsi e pertanto costretto al ricovero presso un ospedale di Milano. È stato qui che il noto economista e sportivo ha perso la vita per le gravi condizioni in cui il virus l’ha ridotto.