coronavirus-nel-mondo:-in-francia-spunta-la-variante-‘bretone’

La pandemia di Coronavirus ha provocato 2,64 milioni di morti nel mondo secondo l’ultimo bilancio AFP basata su fonti ufficiali. Negli Stati Uniti le vittime sono 534.275, in Brasile 277.102, in Messico 193.851, in India 158.446 e nel Regno Unito 125.343.

La Francia è alle prese con una possibile nuova variante del virus Covid-19 rilevato in Bretagna. Le autorita’ sanitarie ne stanno valutando il grado di trasmissione e gli effetti sulle persone colpite.

Il nuovo ceppo è stato sequenziato da un focolaio apparso nell’ospedale di Lannion, nel nord-ovest del Paese, dove sono stati registrati 79 casi, di cui 8 con la nuova variante, ha fatto sapere il ministero della Salute in una nota. Secondo le autorita’ diversi pazienti con sintomi di covid hanno dato risultati negativi nei test molecolari effettuati.

Le analisi condotte su questa nuova variante “non consentono di concludere ne’ una gravita’ ne’ una maggiore contagiosita’” rispetto al ceppo tradizionale. Si cerchera’ anche di determinare se i vaccini attuali sono efficaci con questo nuovo ceppo.

Astrazeneca: per l’America Latina sospendere non è un’opzione

I crescenti dubbi sul vaccino di AstraZeneca minacciano l’immunizzazione di milioni di persone in America Latina, soprattutto nei paesi con un portafoglio ridotto di vaccini e che sono totalmente dipendenti dalle dosi dell’azienda farmaceutica anglo-svedese. Germania, Francia, Italia e Spagna hanno deciso ieri di sospendere preventivamente la vaccinazione con la preparazione dell’azienda lasciando la decisione finale nelle mani dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), che il 18 prendera’ una decisione specifica in merito. Nel frattempo, l’Honduras ha iniziato il secondo giorno di vaccinazione con un lotto di 48.000 dosi di AstraZeneca. Insieme al Paese centroamericano, Messico, Argentina, Repubblica Dominicana, Guatemala, El Salvador, Brasile, Nicaragua e alcuni territori delle isole caraibiche continuano a somministrare le dosi dell’azienda farmaceutica o sperano di riceverle, come Panama. Ci sono molti Paesi in cui non esiste “l’opzione di sospendere la vaccinazione come possono fare i paesi europei”, ha detto Johnatan Garcia Ruiz, professore presso l’Universita’ colombiana delle Ande ed esperto di salute pubblica. Soprattutto in quelli che dipendono dal meccanismo Covax, dall’Organizzazione mondiale della sanita’ (OMS) e dalla Gavi Alliance for Vaccines (Gavi). Quasi tutte le 337 milioni di dosi che intendono fornire ai Paesi a basso e medio reddito di tutto il mondo in una prima fase provengono da AstraZeneca. Solo in America Centrale, El Salvador, Guatemala, Nicaragua e Honduras hanno gia’ ricevuto le prime rimesse da AstraZeneca tramite Covax. Nel caso di El Salvador, tutti i suoi vaccini finora provengono dall’azienda farmaceutica anglo-svedese, dalla quale ha ricevuto la scorsa settimana 33.600 dosi in piu’ grazie al meccanismo dell’OMS.

l Nicaragua prevede di ricevere 135.000 dosi di AstraZeneca dalla stessa iniziativa questo martedi’. E l’Honduras ha inoculato le dosi odierne anche grazie a Covax. La dipendenza di questi Paesi dall’iniziativa dell’OMS e il non avere il privilegio di avere una vasta gamma di dosi da altre aziende, trasforma i sospetti su AstraZeneca in una minaccia per l’immunizzazione dei loro cittadini. Garci’a avverte del pericolo di generare una situazione di “ansia” che amplifica la paura dell’effetto del vaccino AstraZeneca, con “il rischio che aumentino i movimenti di sfiducia di fronte alla vaccinazione e che anche quando arriva il vaccino i cittadini preferisco non farlo”. I leader latinoamericani hanno lanciato appelli alla calma, come il ministro della Salute panamense, Luis Francisco Sucre, che ha chiesto di aspettare “la valutazione degli scienziati di ogni Paese” e che l’azienda farmaceutica spieghi “se c’e’ qualche tipo di problema con il tuo vaccino”. Il presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, ha assicurato da parte sua che specialisti messicani stanno gia’ indagando sulla questione. Nella Repubblica Dominicana, lungi dal ripensare all’uso del vaccino, il presidente, Luis Abinader, ha chiesto venerdi’ scorso al suo omologo americano, Joe Biden, di non bloccare le spedizioni e di inviarle “urgentemente”. In ogni caso, molti dei paesi dell’America Latina hanno firmato contratti con l’azienda farmaceutica. Il Brasile ha gia’ confermato l’acquisto di 224,4 milioni di dosi, la Colombia ne ha acquisite 10 milioni e il Messico 79,4 milioni con l’impegno a produrre il vaccino nel Paese. Un lungo elenco dove ci sono anche Peru’ (14 milioni), Repubblica Dominicana (10 milioni, piu’ 110.000 prodotti dall’India), Nicaragua (200.000), Ecuador (5 milioni), Costa Rica (1 milione), Argentina (23,5 milioni) ma da cui Cuba resta fuori, in quanto sta sviluppando il proprio siero.

AstraZeneca: Canada approva utilizzo per gli over 65

Il Canada aggiornerà le sue linee guida sul vaccino di AstraZeneca per raccomandarne la somministrazione agli ultra-65enni. Lo ha riferito CBC News dopo che a inizio marzo il Comitato consultivo nazionale per l’immunizzazione (Naci) aveva sconsigliato di somministrare il vaccino a persone in quella fascia di età. A far cambiare idea al Naci sarebbero stati i dati provenienti dai Paesi che hanno sperimentato l’efficacia del vaccino negli anziani.