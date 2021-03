coronavirus,-l’islanda-apre-ai-turisti-vaccinati.-e-l’ue-discute-di-un-“passaporto-covid”

BERLINO – L’Islanda è apparentemente riuscita a dominare la pandemia e ha annunciato oggi che da giovedì riaprirà totalmente le sue frontiere a tutti i viaggiatori i quali, da qualsiasi parte del mondo provengano, dispongano di un certificato di vaccinazione valido. Ovvero di un documento rilasciato alla persona vaccinata o da autorità di Schengen, o dello spazio comune europeo, o dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Il governo a guida femminile e di larghe intese verdi di sinistra-conservatori della giovane premier ecologista Katrín Jakobsdóttir è uno dei primi al mondo a prendere questa decisione. Il ministero della Sanità della capitale Reykjavík lo ha annunciato, con un comunicato ripreso nel pomeriggio dalla Agence France Presse, proprio a poche ore dal consulto dell’Unione europea atteso per domani che dovrà discutere della creazione di un “passaporto vaccinale” per offrire libertà di viaggio. E anche libertà di usufruire della “Laguna blu”, forse il bagno termale naturale preferito dai viaggiatori di tutto il pianeta.

All’Islanda basterà il certificato di vaccinazione. È una scelta coraggiosa, ma che non appare azzardata. Con un veloce mix di misure politiche tra test di massa, misure di sicurezza sanitaria e limiti agli assembramenti, scommessa sull’autodisciplina della popolazione e sistematici test a chiunque arrivasse a Keflavík, l’aeroporto internazionale, la giovane democrazia – che non appartiene all’Unione europea avendovi rinunciato anni fa con un referendum ma è parte dello spazio comune europeo e della Nordic community – è quasi del tutto riuscita finora a sconfiggere il Covid 19, la cui incidenza sul suo territorio attualmente risulta di appena 9 persone per 100 mila abitanti, su un totale di circa 360 mila.

Riaprendo gli ingressi ai vaccinati, Reykjavík può permettersi grazie ai successi sopra citati di tentare di far ripartire a tempo, almeno in parte, il turismo, che con oltre due milioni di visitatori registrati in media ogni anno prima dell’inizio della pandemia ha ormai superato la pesca e le attività armatoriali come prima fonte del prodotto interno lordo e del reddito individuale.

Secondo le decisioni governative di stasera, saranno lasciate libere di entrare anche le persone che pur non essendo state ancora vaccinate ed essendo state malate di coronavirus o positive ai test in passato, potranno dimostrare con un valido certificato medico e test attestante di essere di nuovo negative e quindi sane e non pericolose. Ciò era consentito da dicembre ai soli viaggiatori provenienti dallo spazio Schengen.

In tal modo, con una politica di fatto di “passaporto vaccinale indiretto o passivo”, l’Islanda conta soprattutto su un forte aumento di arrivi di turisti dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, i due paesi che costituiscono per l’isola i due maggiori mercati di viaggi turistici in arrivo e che sono ritenuti ora all’avanguardia nelle campagne di vaccinazioni. Nella piccola democrazia nordica almeno il 10 per cento dei cittadini ha ricevuto la prima dose di vaccino.