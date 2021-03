I coni alla frutta sono un dessert molto bello da vedere, che ricorda il cono gelato e che è un modo di mangiare la frutta fresca in ogni stagione, la ricetta infatti è molto versatile e si presta ad essere preparata con quasi ogni tipo di frutta, scegliendo magari quella non troppo sugosa o morbida. Vanno benissimo alla fine di un pasto impegnativo, ma anche come portata di un buffet e ovviamente sono perfetti anche per una festa coi bambini.

Potete preparare tutto l’occorrente in anticipo, in particolare i coni decorati, ma vi consiglio di riempire i coni al momento di servirli, questo manterrà la frutta fresca e lucida ed eviterà di far ammorbidire la cialda.

La granella di nocciole e il cocco a scaglie possono essere usati insieme nello stesso cono, oppure separatamente, per guardine i coni in modo diverso. Si possono usare, per lo stesso scopo, anche mandorle in granella o zuccherini colorati di varie forme. Per un risultato più goloso potete riempire i coni con lo yogurt o con una pallina di gelato prima di finire con i tocchetti di frutta. In quel caso servite i coni assieme ad un cucchiaino.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

4 Cialda a cono

q.b. Cioccolato fondente

q.b. Cocco essiccato grattugiato

q.b. Granella di nocciole

q.b. Frutta fresca a piacere

Preparazione

Per preparare la ricetta dei coni alla frutta, sciogliete prima di tutto il cioccolato in una ciotola, a bagnomaria o al microonde.



Prendete un cono alla volta e immergete la parte superiore nel cioccolato in modo da creare una sorta di bordo.



Picchiettate delicatamente il cono sul bordo della ciotola in modo da eliminare l’eccesso di cioccolato.



Prendete la guarnizione (granella di nocciole e cocco essiccato) e distribuitela sul bordo del cono quando ancora il cioccolato non si è rappreso.



Ponete il cono a testa in giù su un pezzo di carta forno e fate asciugare (potete anche trasferire i coni per circa mezzora in frigorifero per far solidificare più velocemente il cioccolato).



Tagliate la frutta in pezzi non troppo piccoli.



Riempite i coni con la frutta pochi minuti prima di portarli in tavola.