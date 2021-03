cambiamento-‘radicale’-in-+europa,-lasciano-bonino-e-della-vedova.-nel-pd-si-apre-l’era-di-enrico-letta

Se si cerca nel dizionario un sinonimo di terremoto troviamo “cambiamento radicale”.

Mai termine fu più azzeccato per descrivere la spaccatura politica che si è consumata nelle ultime ore all’interno di +Europa, nato come lista nel 2017 e poi come partito nel gennaio 2019 dalla fusione dei Radicali italiani con il movimento Forza Europa. Lascia Emma Bonino, che fa ventilare l’ipotesi di abbandonare anche il suo seggio al Senato e si dimette da segretario Benedetto Della Vedova.

Il motivo? Il Congresso del partito, che per statuto dovrebbe svolgersi ogni due anni, ma che, a causa di dissidi interni, sembrerebbe non potersi svolgere a breve.

Nelle parole della Bonino però traspare un certo risentimento verso una parte interna di +Europa che vorrebbe escluderla insieme a Della Vedova: “Me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi, personalmente non voglio stare più in questo partito – spiega la senatrice – non è un problema visto che faccio parte degli incompetenti e degli ignoranti. La vostra cupidigia è senza limiti anche il mio seggio al Senato è a disposizione”.

La mossa di Della Vedova costringerà il partito ad indire un nuovo Congresso, come prevede la norma statutaria in caso di dimissioni del segretario.

Intanto cambiamenti in atto anche in casa Partito democratico, con il rientro in Italia di Enrico Letta, costretto all’esilio volontario in Francia dal 2015, dopo che Matteo Renzi gli soffiò la presidenza del Consiglio. In tutta risposta Letta non rinnovò la tessera del Pd e lasciò la politica italiana. Tornò nel partito nel 2019.

Oggi viene nominato segretario, in sostituzione di Nicola Zingaretti, raccogliendo 860 voti a favore, 2 i no e 4 astenuti. Parla di ringiovanire il Partito democratico e della concessione del voto ai sedicenni, della necessità dello ius soli e di riforma elettorale.

Claudio Messora