Bridgerton 2: iniziate le riprese della seconda stagione

Buone notizie per i fan della serie tv Bridgerton: le riprese della seconda stagione sono iniziate! A rivelarlo EW. Come ci è già stato anticipato, Bridgerton 2 ha come protagonista Anthony, interpretato da Jonathan Bailey. Insieme a lui al centro delle vicende ci sarà Kate, il nuovo interesse amoroso del fratello maggiore, interpretata da Simone Ashley, conosciuta per il suo ruolo in Sex Education.

Ecco cosa ha dichiarato Chris Van Dusen, creatore della serie, in merito alla seconda stagione di Bridgerton: “Alla fine della prima stagione abbiamo lasciato [Anthony] a un bivio e non vedo l’ora di vedere come se la caverà nel mercato dei matrimoni.” Ma Van Dusen ha anche rivelato che in Bridgerton 2 stagione ci saranno “tanti nuovi personaggi”.

Ancora c’è da scoprire quanto saranno presenti (e soprattutto se saranno presenti) Simon e Daphne, i due protagonisti indiscussi della prima stagione. La coppia infatti nel finale di Bridgerton raggiunge il suo lieto fine, pronta a lasciare il posto a una nuova storia. Così è anche lo stile dei romanzi da cui la serie è tratta, otto in totale, ciascuno con protagonista uno dei vari fratelli.

Quando esce la seconda stagione di Bridgerton? Al momento purtroppo la data di uscita non è stata ancora annunciata da Netflix. La prima stagione di Bridgerton ha debuttato il 25 dicembre 2020 e le riprese della stagione 2 sono in programma di iniziare nella primavera 2021. Sarebbe bello vedere i nuovi episodi per il Natale 2021 ma è molto difficile che questo accada a causa dello stato di emergenza per il covid-19.

Per il momento quindi non ci resta che attendere aggiornamenti e sperare che le riprese procedano senza intoppi e che la data di uscita venga rivelata al più presto.