avete-mai-visto-la-villa-di-totti-e-ilary-blasi:-un-paradiso-all’interno-di-roma

Dove vivono Francesco Totti e Ilary Blasi? La loro casa è un vero paradiso all’interno di Roma ed è in grado di ospitare al suo interno quasi due squadre di calcio.

Francesco Totti e Ilary Blasi

Francesco Totti è, per molti, il simbolo di Roma, soprattutto per i tifosi della squadra giallo rossa. Amatissimo per la sua carriera calcistica, “Er Pupone” è anche molto seguito sui social dove racconta la quotidianità tra figli e momenti goliardici con la moglie, Ilary Blasi.

Entrambi originari della Capitale, non hanno mai pensato di lasciare la città e hanno scelto di andare a vivere insieme ai tre figli in una super struttura da favola. Una villa extra lusso, dotata dei migliori comfort e di ampi spazi all’aperto dove poter trascorrere il tempo libero. Ecco dove vivono Totti e Ilary!

Totti e Ilary Blasi, l’appartamento extralusso

Nel quartiere Eur di Roma sorge la villa da sogno che Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di costruire per la loro famiglia.

Una sorta di appartamento extra lusso dotato di ben 36 stanze, che dispone di tutti i comfort extra lusso, e ha, all’esterno, un campo di calcetto, uno di paddle e una piscina dove trascorrere in relax e totale privacy le giornate più calde.

Non è noto sapere a quanto ammonti il costo della villa in cui risiedono Totti e la Blasi, ma è abbastanza certo che il prezzo si aggiri attorno ad una cifra a moltissimi zeri.

Casa Francesco Totti e Ilary Blasi

Caratteristica che definisce la struttura che svetta su Roma è l’eco sostenibilità: tutto è stato realizzato per ridurre al minimo il consumo.

La super villa di Francesco Totti e Ilary Blasi, inoltre, presenta degli spazi interni molto ampi e luminosi che consentono all’intera famiglia di vivere in assoluta libertà, in compagnia degli altri, ma anche preservando la propria solitudine e privacy.

Oltre al relax che la coppia si può concedere grazie alla piscina o al al campo di calcetto, la struttura ha degli ampi spazi esterni che consentono di ospitare in tranquillità gli animali, mentre all’interno è possibile concedersi delle ore di relax nella sala cinema o nella camera dei giochi destinata a Christian, Chanel e Isabel.

L’arredamento, come si evince dalla Instagram story pubblicate dall’ex calciatore e dalla conduttrice, è estremamente moderno e nulla è lasciato al caso.

Stile, gusto e sostenibilità sono concetti alla base della villa extra lusso che rende Totti e Ilary una delle coppie più invidiate.