Allergica ai tessuti sintetici? Scopri i costumi del brand Cotone MadeInItaly

Una linea di costumi da bagno 100% in cotone, 100% Made in Italy

Lo sai che anche i tessuti e quindi i capi di abbigliamento possono causare allergie? Più precisamente dermatiti da contatto che si manifestano generalmente con gonfiori, rossori e prurito diffuso ma possono causare anche veri e propri sfoghi cutanei.

I tessuti più a “rischio” sono le fibre sintetiche come nylon, lycra, filanca e perlon che impediscono la traspirazione e causano un aumento della sudorazione. Il sudore che ristagna sulla pelle può irritare quella più sensibile e delicata.

Il problema ovviamente si accentua in estate, con il caldo, quando già normalmente sudiamo di più.

La soluzione? Scegliere tessuti naturali almeno per l’intimo e i costumi da bagno (anche per una questione di igiene)!

Purtroppo però la stragrande maggioranza dei costumi da bagno sono realizzati in fibre sintetiche ed è abbastanza difficile trovare dei costumi 100% in cotone ed è proprio per questo che voglio segnalarti la collezione di Cotone Made In Italy, un brand giovane, trendy e come dice il nome 100% Made in Italy.

Cotone Made In Italy: costumi da bagno interamente in cotone di altissima qualità.

Possiamo scegliere tra cinque diversi modelli: i classici swimsuit, bikini e bandy e per le più sportive il beach e fitness. Tutti in diverse varianti colore.

Il swimsuit: è un costume intero, un modello intramontabile che slancia la figura e mette in risalto le spalle. Gioca con il color blocking abbinando colori vivaci su base grigio chiaro o blu scuro e il risultato è un capo molto versatile, tanto semplice quanto chic e sofisticato. Un costume che si trasforma all’occorrenza in un bellissimo body da utilizzare anche lontano dalla spiaggia impreziosito dagli accessori giusti.

è un costume intero, un modello intramontabile che slancia la figura e mette in risalto le spalle. Gioca con il color blocking abbinando colori vivaci su base grigio chiaro o blu scuro e il risultato è un capo molto versatile, tanto semplice quanto chic e sofisticato. Un costume che si trasforma all’occorrenza in un bellissimo body da utilizzare anche lontano dalla spiaggia impreziosito dagli accessori giusti. Il bikini: reggiseno a triangolo e slip con laccetti, altro grande classico tra i costumi da bagno.

reggiseno a triangolo e slip con laccetti, altro grande classico tra i costumi da bagno. Il bandy: (che insieme al costume intero è il mio modello preferito!) ha il triangolo leggermente più sostenuto del bikini e nella sua semplicità, è impreziosito dal dettaglio dei laccetti colorati sul retro.

ha il triangolo leggermente più sostenuto del bikini e nella sua semplicità, è impreziosito dal dettaglio dei laccetti colorati sul retro. Il beach e il fitness sono invece perfetti per le più sportive: indosso comodo, con zip sul davanti per il beach e scollo all’americana per il fitness. Il tessuto sostenuto li rende perfetti da utilizzare anche per gli allenamenti outdoor (più c’è il rischio di sudare meglio è utilizzare tessuti 100% naturali)!

