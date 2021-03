acer-chromebook-514,-il-laptop-che-sorprende

Dimenticate i vecchi computer economici, tutti, compresi quelli che già avevano come sistema operativo il Chrome OS che avete usato fino ad ora. Dimenticateli, perché se volete spendere molto poco e avere un device eccellente, dovete orientarvi verso l’Acer Chromebook 514, una macchina assolutamente sorprendente.

Chi scrive non è mai stato un fan dei computer con sistema operativo Chrome, ma questo PC è stato in grado di farmi cambiare idea. Partiamo dall’aspetto: il Chromebook 514 è bello, grande e costruito in maniera ottima, solida e convincente. La struttura è metallica, lo schermo non flette, nonostante sia sufficientemente sottile, non lo fa nemmeno la tastiera, larga e grande, e in generale il look and feel è quello di una macchina decisamente più costosa. Anche perché è bello, grigio come un Mac, e elegante. Talmente ben fatto che non si nota che le cornici che circondano il il pannello da 14 pollici sono in plastica, sembra tutto metallo. Poi basta accenderlo per avere soddisfazione dal display, con risoluzione FullHD (1920×1080 e 2.073.600 pixel), luminoso, nitido e con colori brillanti, antiriflesso e in grado di reagire bene ad ogni condizione di luminosità esterna. Tutto si vede bene e in alcuni casi addirittura molto bene, la resa dei filmati in HD è addirittura eccellente. E’ comodo, anche se ovviamente non è in grado di competere con device più portatili, perché pesa 1.5kg, ma è sufficientemente leggero, viste le dimensioni ampie, da risultare “amichevole” anche in viaggio.

Chi scrive molto resterà piacevolmente sorpreso dalla risposta dei tasti e dalla comodità generale della tastiera, che ha un layout ben organizzato, risulta comoda anche dopo una lunga digitazione Se proprio vogliamo trovargli dei difettucci, è inizialmente scomodo non avere un tasto Canc ma dopo un po’ si fa l’abitudine a usare la combinazione Alt+Del e il problema è risolto, così come è forse un po’ stretto il tasto invio, ma come nell’altro caso dopo un po’ non ci si fa più caso. Invece dei tasti funzione ci sono quelli di controllo controllo di volume, luminosità e navigazione e come in altri prodotti simili al posto del Blocco Maiuscolo c’è il tasto di ricerca. Ma, una volta familiarizzato con la tastiera, digitare è semplice e soddisfacente, sotto ogni punto di vista. E per concludere è comodo anche il touchpad, ricoperto da Gorilla Glass, usabile anche con quattro dita.

La CPU è Intel Pentium N4200, e la GPU Intel HD Graphics 505, ma i risultati in termini di performance sono tali da rendere la macchina molto migliore di quella che la scheda tecnica potrebbe descrivere. La riposta ai comandi è rapida, le funzioni eccellenti, la velocità più che soddisfacente.

Ci sono due porte USB-C ed entrambe supportano la ricarica fino a 45W e consentono il collegamento, se serve, a un display esterno. Ma ci sono anche due porte USB 3.0, un ingresso jack per auricolari e cuffie e uno slot microSD, oltre a una presa per il collegamento del cavo di sicurezza Kensington Lock. C’è ovviamente una necessaria videocamera HD, che fa egregiamente il suo dovere.

Ci sono 4GB di Ram, quindi i limiti sono chiari, ma quello che accade usandolo è che spesso non si nota che ci siano solo 4GB. Ovvio che, quindi, alcune cose non si possono fare al meglio, ma non credo che chi ha voglia o bisogno di spendere poco si aspetti di fare editing video complesso con una macchina del genere. La memoria interna è in due versioni, 64Gb e 128GB, c’è ovviamente una differenza di prezzo, la prima rende il PC molto economico, la seconda costa leggermente di più ma offre abbastanza memoria per la maggior parte degli usi.

Ma andiamo ai fatti che contano: è un PC che fa tutto quello che deve fare un PC, non solo con le app di Google, come è naturale e prevedibile, ma anche con le app di altri e in particolare con quelle Windows, mi riferisco soprattutto a Word e agli strumenti di Office, che girano benissimo, senza alcun tipo di problema, come le applicazioni Android e Linux che sono ufficialmente supportate. Dulcis in fundo la batteria, che dura ampiamente di più di dieci ore, il che significa che raramente si resta all’asciutto anche quando si lavora parecchio.

L’unica nota veramente negativa è l’audio, che sarà anche stereo, ma con gli speaker è davvero terribile, scatoloni, ferrigno, davvero non all’altezza del resto. Per sentire bene servono cuffie o auricolari, perché sennò il risultato è assai mediocre.

Ma, tutto sommato, se si guarda al prezzo il risultato totale è assolutamente positivo, anzi, più che positivo, soprattutto se si guarda alla concezione del Chromebook, che in questa nuova forma offerta da Acer non solo ha senso ma compete ad armi pari con gli altri sistemi operativi che sono a bordo degli altri PC, vincendo molto spesso a mani basse. Una bellissima sorpresa e un device altamente consigliato.