Una Vita, anticipazioni oggi 15 marzo: Camino sempre più vicina a Maite

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 15 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Dopo aver convinto Felicia, Maite dà lezioni di pittura a Camino. Le due passano parecchio tempo insieme. Felicia non è molto contenta. Camino, invece, è entusiasta.

Ursula è sempre più delirante. In preda alla follia la Dicenta crede di vedere al posto di Genoveva una delle sue due figlie, la aggredisce con un coltello e la fa cadere per terra. Felipe accorre in tempo per salvare Genoveva.

Genoveva intende cacciare Ursula di casa dopo l’ennesimo momento di pazzia della domestica.

La Dicenta vuole costringere la Salmeron a rispettare i patti e ricorre al ricatto: minaccia Genoveva di rendere pubblica la verità sulla morte di Alfredo Bryce, ma la signora non si intimorisce e la licenzia.

Felipe si è reso conto che tra lui e Marcia non potrà esserci più niente, mentre sente nascere dentro di sé un sentimento nei confronti di Genoveva.

Felipe e Genoveva rendono ufficiale la loro relazione con un pranzo al Nuovo Secolo.

Camino e Maite vanno a visitare un museo insieme. Felicia non vede di buon occhio l’interesse della figlia per la pittura perché la considera una perdita di tempo.

All’inizio la Pasamar non aveva dato il permesso alla figlia per frequentare le lezioni di arte presso Maite, rimasta piacevolmente colpita dai disegni di Camino.

La nipote di Caballero, dunque, era andata a parlare con la ristoratrice e l’aveva convinta del fatto che per Camino le lezioni di pittura avrebbero rappresentato una grande opportunità per la ragazza.

Maite conosce molte persone anche nell’ambiente parigino, sarebbe stato un peccato far perdere l’occasione alla giovane Pasamar. Tra le due è nata una bella sintonia.

