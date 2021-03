una-missione-per-due:-biden-invia-in-asia-i-ministri-di-esteri-e-difesa-a-riconquistare-lo-spazio-perduto-(da-trump)

NEW YORK – Rotta ad Oriente. Al via i viaggi in parallelo per il segretario di Stato Antony Blinken e quello della Difesa Lloyd Austin, i primi condotti di persona e non in forma virtuale. Col capo del Pentagono partito già sabato alla volta delle Hawaii, dove ha fatto una tappa di ricognizione al Comando Indo-pacifico delle Forze Usa, il più grande dei nove maggiori, impegnato com’è a vegliare su circa 40 Paesi. Per poi proseguire alla volta del Giappone dov’è arrivato ieri, Corea del Sud e India.

Nei primi due paesi la missione del militare si incrocia con quella del collega capo della diplomazia, Blinken. Obiettivo comune: rilanciare le alleanze e la partnership con quei paesi, principalmente come misura di contenimento della Cina. Le trasferte fanno infatti parte di una vera offensiva diplomatica. E infatti seguono l’appuntamento del Quad di venerdì scorso – il vertice del Quadrilater Secuity Dialogue di Stati Uniti, Giappone, India e Australia. E anticipano il primo summit bilaterale con i cinesi organizzato ad Anchorage, in Alaska, il 18 marzo: dove non parteciperanno i presidenti delle due superpotenze ma le loro squadre di politica estera al completo: per gli Stati Uniti, appunto Blinken e il consigliere alla sicurezza nazionale Jake Sullivan; per la Cina le controparti Yang Jiechi e Wang Yi.

«Abbiamo più alleati di qualunque altro paese al mondo» ha fatto intanto notare il generale Austin parlando ai giornalisti da Honolulu. «Quello che ci apprestiamo a fare coi nostri viaggi è rafforzare le coalizioni. Quello che intendiamo fare è soprattutto ascoltare. Capire come da quella parte del mondo vedono la stabilità dell’area: e assicurarci di avere la capacità operativa per offrire deterrenti credibili alla Cina o a chiunque altro pensi di poter prendere il nostro posto». In soldoni, rassicurare gli alleati asiatici dell’impegno americano nella regione, marcando il cambio di strategia rispetto a Donald Trump. L’ex presidente si era infatti ritirato dal Tpp, Trans-Pacific Partnership, il trattato di libero scambio con i paesi dell’area Pacifica Asiatica. Impegnato nell’area solo in funzione di mostrare i muscoli alla Cina, aveva preso le distanze dalla strategia di Obama che invece della regione aveva fatto il fulcro della sua politica estera.

Per meglio affrontare l’ascesa del Dragone, Joe Biden ha invece creato una specifica task force, gruppo di esperti pronti a suggerire le strategie migliori in “continua consultazione”, però, con gli alleati. I due ministri americani in trasferta parteciperanno in Giappone all’US-Japan Security Consultative Committee (dove all’ordine del giorno c’è pure la questione del Mar cinese orientale e l’ipotesi di esercitazioni militari comuni). Ben sapendo che già nei prossimi giorni il premier nipponico Yoshihide Suga visiterà Washington, primo ospite straniero alla Casa Bianca. In Corea del Sud si terrà invece un vertice 2+2 Esteri-Difesa. Infine, Austin andrà da solo in India per incontrare l’omologo Rajnath Singh.

I media americani, intanto, notano come l’Amministrazione Biden da febbraio stia tentando invano di mettersi in contatto con Pyongyang senza, finora, ricevere alcuna risposta. Non ha funzionato, per ora, l’attivazione di nessuna via diplomatica. Nemmeno il cosiddetto “canale di New York”, la missione nordcoreana alle Nazioni Unite. Com’è noto, l’ex presidente Trump aveva incontrato tre volte Kim Jong-un, senza mai convincerlo a rinunciare alle armi nucleari. D’altronde, il leader nordcoreano non ha ancora nemmeno riconosciuto Joe Biden come presidente degli Stati Uniti.