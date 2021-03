tosca-e-il-coraggio-di-confessare:-lo-sfogo-sul-tragico-dramma-personale

Recentemente Tosca è stata ospite in un programma televisivo, in cui si è affrontato un tema importante come quello dei disturbi alimentari

Tiziana Tosca Donati, nota al pubblico semplicemente come Tosca, è una cantante e attrice italiana. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata proprio a teatro.

Dopo aver recitato in alcune commedie, un giorno venne notata in un bar da Renzo Arbore, il quale intuì il suo potenziale canoro. Il cantautore così decise di portarla nel programma che al tempo lui stesso conduceva al fianco del comico Lino Banfi, “Il caso Sanremo”.

Nei primi anni novanta la cantante inizia ad incrementare la sua fama. Nel 1992 infatti pubblica il suo primo album e, nello stesso periodo, partecipa al Festival della canzone italiana nella sezione dedicata agli esordienti, con il pezzo intitolato “Cosa farà Dio di me”.

Il suo evidente talento, oltre che la fama in continuo aumento, ha portato Tosca a collaborare con alcuni degli artisti più importanti del panorama musicale nostrano. Tra questi citiamo Renato Zero, Lucio Dalla e Riccardo Cocciante.

Tosca e i disturbi alimentari

L’artista nata a Roma, quest’anno ha pubblicato il suo ultimo album. Il disco si intitola “D’altro canto”, in ripresa del nome della trasmissione da lei condotta sulle frequenze di Radio 3, insieme a Giorgio Cappozzo.

Proprio nelle ultime ore invece, la cantante è stata ospite di Francesca Fialdini all’interno della puntata speciale di “Fame d’amore”. Argomento clou dell’episodio è stato il tema legato ai disturbi alimentari, in occasione della “Giornata del Fiocchetto Lilla”.

La conduttrice, che da oggi torna sul piccolo schermo anche con il suo programma “Da noi… a ruota libera”, ha invitato altri personaggi oltre a Tosca, tra cui Isabella Ferrari e Costantino Della Gherardesca.

L’attrice è intervenuta esprimendo il suo pensiero su una tematica tanto importante, ma molto spesso trascurata. Nello specifico, sempre più giovani hanno un rapporto difficile con il cibo e la trasmissione stessa può essere utile a sensibilizzare le famiglie, in modo da essere in possesso di alcuni strumenti per poterli aiutare e sostenere.

Proprio attraverso il suo profilo Instagram, Tosca ha ringraziato la Fialdini per averle suscitato una grande emozione, affermando in seguito di essere felice di aver condiviso un “segreto” con tutte le persone che l’hanno seguita.

Ha infatti raccontato che in passato anche lei ha avuto dei disturbi alimentari. La presentatrice ha detto che “Tosca ha riaperto un cassetto che teneva chiuso da tempo, come spesso accade, forse per pudore o per non dare un dolore alle persone che ci vogliono bene”.

Sempre sulla sua pagina di Instagram, la cantante ha concluso ammettendo che soltanto Francesca (Fialdini) poteva riuscire a convincerla a raccontare certe cose tanto personali, in quanto in precedenza non aveva mai trovato il coraggio.