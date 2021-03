Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island, Sofia Calesso “Carlotta ancora traumatizzata dal GF!”

Sofia Calesso, dopo aver lanciato un appello ad un “hater” che la spia tramite profili falsi, ha deciso di chiarire alcune posizioni su questa storia. L’ex concorrente di Temptation Island ha voluto ringraziare chi ha fiducia in lei, nonostante siano passati diversi mesi, ma continua ad attaccare chi le vuole mettere “i bastoni tra le ruote”. “Siete gente con una vita noiosa”.

Sofia Calesso è una concorrente dell’ottava edizione di Temptation Island, ancora molto seguita a distanza di diversi mesi dalla fine del reality di Witty tv; essere un personaggio pubblico, anche se non famoso in tutto il paese, significa dover sempre giustificare le proprie affermazioni.

La bella perugina nelle scorse ore aveva ricevuto degli screen da parte di alcuni followers; questi screen erano stati scambiati da molti come riferimenti ad un certo hater che seguiva con malizia le stories di Sofia, confondendola erroneamente con Carlotta Dell’Isola.

La Calesso ci ha tenuto prima di tutto a ringraziare chi la segue con passione ma, allo stesso tempo, ha chiarito alcune cose.

Leggi anche: GF Vip, Carlotta è “raccomandata”? L’accusa di Sofia Calesso

“Siete frustrati e noiosi!” Lo sfogo di Sofia

Il rapporto tra Sofia Calesso e Alessandro Medici, compagno con il quale ha in mente di convolare a nozze non appena la situazione lo permetterà, viene spesso criticato da chi, secondo Sofia, ha una vita molto noiosa.

“Primo discorso legato ad Alessandro e chi, per motivi di cattiveria ed ha una vita triste, noiosa e vuole infastidirmi, mi sono accorta in una storia che, alcune persone che non sono miei seguaci seguono le mie stories. Io sono tranquilla e felice di fargli vedere quanto io sia felice. Gente che mi scrive con profili finti, una volta Marta, Simona, non mi interessa. Mi auguro che voi troviate una persona, un uomo che possa riempire le vostre vite!”.

Account fake che vogliono infastidire la bella Sofia, il motivo? Uno dei più antichi e atavici di sempre: l’invida; la Calesso ha poi chiarito anche la sua posizione in merito a Carlotta Dell’Isola:

” Per quanto riguarda la vicenda di Carlotta io mi riferivo a screen di fan di Carlotta che sono stati scaricati in modi poco carini. La gente mi ha detto Sofia avevi ragione! Leggendo queste conversazioni dove chiedevate informazioni su una borsa, lei rispondeva dicendo ‘ se ti frega, chiedi a loro!’”.

Sofia ha cercato di giustificare il presunto atteggiamento poco carino di Carlotta a causa dell’ultima esperienza tv che l’ha traumatizzata. Arriverà prima o poi una risposta di Carlotta? In questi casi non si può far altro se non pensare che “Chi tace acconsente!“.

Potrebbe interessarti: Temptation Island, Sofia Calesso intervista esclusiva: “Ho voglia di ricominciare”