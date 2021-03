ricoveri-in-aumento:-ampliati-ancora-i-reparti-covid-all’ospedale-di-cuneo

Spread the love

Foto copyright Ideawebtv.it

Dai dati fornitoci questa mattina, Lunedì 15 Marzo, dall’Asl Cn1, i pazienti Covid ricoverati presso il S. Croce e Carle di Cuneo, sono 88, numero in forte aumento rispetto alla giornata di Giovedì 11 Marzo (precedente aggiornamento).

Tutti i reparti Covid dell’ospedale di Cuneo, sono stati ampliati, mettendo così a disposizione maggiori posti letto.

I pazienti sono così suddivisi: 7 posti sono occupati presso il reparto di terapia intensiva, su 8 posti predisposti per tale reparto; 9 posti letto sono occupati nel reparto di cure semi intensive su 13 disponibili per tale reparto, ovvero dato anch’esso in aumento.

72 sono invece i ricoveri Covid presso i reparti di media intensità, su 78 posti predisposti.