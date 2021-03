ribollita-toscana

Ingredienti

400 g cavolo nero

300 g fagioli cannellini secchi

200 g biete

2 coste di sedano

2 carote piccole

2 zucchine medie

2 spicchi di aglio

1 cipolla

concentrato di pomodoro

pane toscano raffermo

alloro

rosmarino

olio extravergine di oliva

sale

pepe nero

Durata: 2 h Livello: Facile Dosi: 6 persone

Mettete a bagno i cannellini il giorno prima di preparare la ricetta, quindi lessateli in abbondante acqua bollente salata con 1 foglia di alloro e 1 spicchio di aglio, finché saranno cotti al dente.

Frullatene la metà con 1 mestolo di acqua di cottura e tenete da parte il resto dell’acqua.

Pulite il cavolo nero, eliminando la parte centrale fibrosa; mondate le altre verdure e tagliatele a pezzi.

Soffriggete le carote, il sedano, la cipolla e le zucchine con 3 cucchiai di olio per 10 minuti. Unite 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, sciolto in 1 bicchiere e ½ di acqua tiepida, e il cavolo nero; regolate di sale e di pepe e fate cuocere per 30 minuti a pentola coperta e a fiamma dolce.

Aggiungete i fagioli, sia quelli interi sia quelli frullati, e le biete pulite e tagliate a pezzetti e cuocete ancora per 25 minuti sempre a pentola coperta, unendo qualche mestolo di acqua di cottura dei fagioli, se necessario.

Spezzettate 3 fette di pane, unitele alla zuppa e lasciate cuocere ancora per 5 minuti.

Preparate un olio aromatizzato, scaldandone 6 cucchiai in un pentolino, con 2 rametti di rosmarino e 1 spicchio di aglio sbuccciato e schiacciato, finché non comincia a soffriggere. Spegnete, lasciate in infusione per 10 minuti, quindi filtrate.

Distribuite la zuppa nei piatti, con una mezza fetta di pane per ciascuno; completate con un filo di olio aromatizzato, una macinata di pepe e servite.