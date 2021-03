Non è l’Arena, Massimo Giletti fuori di sè contro Selvaggia Lucarelli “Noi abbiamo salvato vite mentre tu voti a Ballando” e poi mostra …

Spread the love











È andata in onda nella giornata di ieri una puntata di Non è l’Arena, condotta come sempre da Massimo Giletti. Il conduttore sembra che sia andato contro Selvaggia Lucarelli, la quale nei suoi confronti aveva fatto delle accuse gravi. Poi è spuntata anche una foto inedita della nota e temuta opinionista con Fabrizio Corona, che proprio in questi giorni sembra essere al centro del gossip e delle cronache. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Non è l’Arena, Massimo Giletti contro Selvaggia Lucarelli

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, il conduttore di La7 Massimo Giletti sembra sia andato contro Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima pare che abbia accusato il noto conduttore di La7 di avere danneggiato l’ex re dei paparazzi. Il conduttore però, non ha preso bene questa accusa e nel corso della puntata di Non è l’Arena, andata in onda domenica 14 marzo, ha mandato in onda un’immagine che si riferisce al passato televisivo della Lucarelli. Questa foto ha stupito tutti quanti, perché pare che nessuno ne fosse a conoscenza. Si tratta di un bacio tra la Lucarelli e Corona, un bacio proprio sulla bocca che ha lasciato tutti perplessi.

Corona finisce di nuovo in carcere

Come tutti sappiamo, Fabrizio Corona proprio nei giorni scorsi è finito di nuovo in carcere. Al momento si troverebbe ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda e le sue condizioni, preoccupano tanto. Soltanto alcuni giorni fa, il suo avvocato gli aveva comunicato la notizia della revoca del precedente provvedimento. Come sappiamo, l’ex re dei Paparazzi non ha preso affatto bene la notizia, tanto da arrivare a procurarsi delle ferite molto profonde e cospargersi il volto di sangue. Le immagini di Fabrizio disperato e ricoperto di sangue sono finite sul web e poi rimosse. Poco prima di essere portato via con la forza dai poliziotti, Corona aveva chiamato proprio Massimo Giletti dicendo: “Massimo ti voglio bene, tra un’ora io vado (in carcere, ndr) a piedi ti voglio bene”.

La precisazione di Giletti dopo le accuse della Lucarelli

Fabrizio sarebbe finito in carcere anche, molto probabilmente, per la sua condotta televisiva, in seguito alle ospitate proprio a Non è l’Arena, in veste di opinionista. Dopo le accuse mosse dalla Lucarelli, però Massimo ha voluto fare una precisazione, dicendo che nell’ordinanza c’è purtroppo un errore. Il programma di cui si parla non è il suo, bensì quello di Barbara D’Urso. ” Ciò detto, io ho cercato di dare una mano importante a Fabrizio, con me ha collaborato tantissimo. L’abbiamo mandato nel boschetto di Rogoredo perché solo lui aveva il linguaggio per parlare a quelle persone ed entrare in contatto con loro. Solo lui poteva salvare due ragazzi, trovati per caso quel giorno. Lui li ha presi e portati in comunità da Farneti. Io ci sono andato, Tommaso si è salvato e si è salvata anche Laura“. Queste le parole pronunciate da Massimo Giletti in puntata, cercando di dimostrare e di far capire a tutti che lui ha voluto soltanto aiutarlo e non di certo procurargli alcun danno. Poi l’attacco alla Lucarelli. “Io e Fabrizio abbiamo salvato due persone quel giorno. Allora vedi Selvaggia, avessi fatto solo questo… Se non avessi dato quella opportunità a Fabrizio quei due ragazzi oggi sarebbero chissà dove. Lei avrebbe continuato a prostituirsi per farsi di droga, lui sarebbe disperato chissà dove. Magari non sarebbero neanche più vivi”.

