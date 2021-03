maneskin-accusati-nuovamente-di-plagio:-parla-una-rock-band-napoletana

Vincitori della 71esima edizione del Festival di Sanremo, i Maneskin continuano ad essere sui titoli delle prime pagine di gossip. Questa volta, però, ci sarebbero finiti a causa di un’accusa molto grave. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano Magazine, infatti, una rock band napoletana, i Nebra, avrebbero accusato la band vincitrice della kermesse musicale di plagio.

Stando alla versione dei Nebra, il riff della loro canzone Fuoco al Fuoco, depositato in Siae nel 2017 e sul web dal 2016, sarebbe identico a quello di Zitti e Buoni. Il brano con il quale i Maneskin si sono aggiudicati, lo scorso 6 marzo, il leone rampante del Festival di Sanremo 2021. Rintracciati dal Corriere della Sera, la band dei Nebra si sarebbe espressa in questi termini:

Ci siamo confrontati col nostro produttore Luigi Mazzisi e naturalmente è nostra intenzione adire le vie legali, ma sfidare un colosso come la Sony è impresa ardua e richiederebbe avvocati specializzati in diritto d’autore e costi elevati che per ora non possiamo sostenere, vista la situazione al collasso di noi musicisti, fermi da un anno